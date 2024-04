El Yonki responde a las críticas por sus viajes a Cuba: "Yo tengo mamá, tengo hija, tengo familia"

El Yonki ha recibido muchas críticas por sus viajes a Cuba, pero el reguetonero no ha dejado de reiterar que su familia es lo más importante.

“Las veces que he ido a Cuba fui a ver a mi mamá, el día que vaya a lo que me de la gana a mí nadie me puede decir nada”, aseguró el cantante en una entrevista con Un Martí To Durako para Farándula 305.

“Yo en este país pago taxes, trabajo, no le pido nada a nadie, pero además tampoco le hago daño a nadie”, añadió.

El reguetonero cubano se refirió a aquellos que obligan a los artistas a adoptar una posición respecto a la dictadura cubana.

“Toda aquella persona que se sienta identificado con Cuba, con su país, tiene que darse cuenta que yo no me chupo el dedo. Yo estoy viendo todo lo que está pasando, que me duele lo que está pasando con el pueblo, pero te dan agua y te dan comida y se acaba la protesta, entonces no entiendo”, reflexionó El Yonki.

“Me quieren obligar a mí, y no voy a hablar por los artistas, voy a hablar por El Yonki, a que me pare a repetir lo que la gente quiere decir. Yo lo que no puedo es llegar aquí y decir Díaz-Canel singao y mañana entrar a Cuba como he visto una pila de gente como si nada, a mí no me cojan pa´ eso”, aclaró.

No obstante, El Yonki dijo lo que cree del régimen cubano. “Yo antes de decirle Díaz-Canel singao le digo que él no está apto para gobernar un país, porque aparte no puedo respetar a un presidente que no respeta una nación, no puedo respetar a un presidente que no contó con los votos de nadie para ser elegido, no puedo respetar a un presidente que no se da cuenta que mientras él está viviendo como una persona detrás de un buró hay un pueblo sufriendo, pero el pueblo tiene que respetarse”.

Aunque puso sobre la mesa su posición respecto a la situación de Cuba recalcó que en ese país tiene a su familia: “Yo tengo mamá, tengo hija, tengo familia y nadie me pregunta ni por mi mamá ni por mi familia. Desde agosto 20 mi mamá está luchando por vivir, porque mi mamá tiene cáncer. Quién me ha preguntado por eso”.

La respuesta de El Yonki se une a otras que ha dado cuando se refiere al tema Cuba, siempre aludiendo que el motivo principal por el que viaja a la isla y lo seguirá haciendo es su familia.