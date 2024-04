Ministerio de Justicia aplica sanciones a masones cubanos

El Ministerio de Justicia (MINJUS) de Cuba suspendió las actividades oficiales y denegó la posibilidad de operar cuentas bancarias a la Gran Logia y al Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, en respuesta a los recientes acontecimientos en esa entidad.

El portal de noticias Cubanet dijo que el ex Gran Maestro, Mario Alberto Urquía Carreño realizó un comunicado al que ese medio tuvo acceso en el que informa que el MINJUS le notificó la suspensión de la Gran Logia debido a la falta de documentación oficial relacionada con las elecciones realizadas el 24 de marzo y donde él mismo fue destituido.

Urquía, quien fue expulsado de esa reunión por acusaciones de robo, insiste en que estas elecciones se llevaron a cabo sin la validación adecuada por parte del MINJUS.

El ex Gran Maestro aclaró que la suspensión del Supremo Consejo del Grado 33 se basa en una comunicación enviada por él, donde argumentó la ilegalidad del Consejo, que el 24 de febrero también expulsó al Soberano Gran Comendador, José Ramón Viñas Alonso.

Viñas Alonso fue el líder masón que condenó la represión de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Este denunció que detrás de su expulsión estarían Urquía y la Seguridad del Estado.

A la Gran Logia de Cuba "se le prohíbe realizar actividades oficiales", no podrá "expedir certificaciones ni operar cuentas bancarias" y las oficinas de la Gran Secretaría y Gran Tesorería tampoco podrán "recibir documentación alguna por estar suspendida nuestra Gran Logia", decía el comunicado.

Mario Urquía cuenta que fue citado el 5 de abril por la Oficina de Asociaciones del MINJUS y al llegar "me fue entregado un documento oficial dirigido a mi persona en calidad de Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba de A.L. y A.M., donde [se] manifiesta que se ha tenido conocimiento de elecciones realizadas el 24 de marzo y no se ha recibido aún el acta correspondiente de dicha sesión, por lo que no está validada por el MINJUS".

Estas medidas se producen en medio de tensiones internas dentro de la Masonería Cubana, exacerbadas por el robo de 19.000 dólares en la oficina de Urquía el pasado enero. Aunque Urquía está siendo investigado como el principal sospechoso, él niega las acusaciones y se comprometió a devolver el dinero en cuestión.

Sin embargo, Urquía enfrenta más acusaciones y fue expulsado durante la sesión del 24 de marzo a gritos de "ladrón y usurpador". Se le acusa además de la apropiación indebida de fondos durante su mandato como Gran Maestro.

Según estas acciones impulsadas por Urquía tras su destitución el ex Gran Maestro estaría pujando por recuperar su puesto. Cubanet señala que, de hacerlo, "estaría violando la división de poderes de la Masonería y su destitución por parte de la representación de las más de 300 logias del país que, el 24 de marzo pasado, acataron su anterior expulsión del Supremo Consejo y, por tal motivo, le impidieron abrir y presidir la sesión anual a gritos de “fuera, usurpador, sinvergüenza, traidor”".

El artículo 19 de la Ley 54 de 1985, conocida como Ley de Asociaciones, dispone que "el Ministerio de Justicia podrá imponer a las asociaciones y sus directivos las sanciones administrativas que se establezcan en la legislación especial sobre la materia, cuando una u otras infringieren lo establecido en la ley o en los estatutos o reglamentos internos y las normas de relaciones".