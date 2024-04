Bailarina llena de elogios a Eduardo Antonio: "Gracias mi Divo por ser tan especial"

Meli Toral es una de las bailarinas que acompaña a Eduardo Antonio en cada show y en más de una oportunidad el artista cubano le ha demostrado que para él es alguien muy importante.

En su Instagram, la muchacha publicó el video de una de esas tantas presentaciones que ha compartido con El Divo junto a unas lindas palabras para el cantante.

“Aunque no esté trabajando él me sube al escenario, me halaga y me recuerda que no soy una simple bailarina que soy parte importante de su show y de su vida, eso lo hacen las grandes estrellas y las grandes personas, gracias mi Divo por ser tan especial, te quiero”, escribió la joven en la descripción a su post.

Para Meli esos instantes en la tarima bailando con Eduardo Antonio son momentos que le llenan el alma.

La complicidad y la química de El Divo y Meli sobre el escenario son únicas y siempre consiguen regalar el mejor espectáculo a su público.

Justamente, una de las invitaciones de Eduardo Antonio a su show en el Tamalazo de Krome el próximo domingo ha sido con un video cantando mientras Meli baila a su lado.