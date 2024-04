El Chulo se pone romántico junto a Poesía Urbana y estrenan "Llegaste tú"

El Chulo vuelve a apostar por cantarle al amor, esta vez junto a los chicos de Poesía Urbana y el tema “Llegaste tú”.

La canción aterrizó este viernes en las plataformas digitales junto a un videoclip que el veterano reguetonero promocionó en su Instagram.

“Vayan corriendo pa mi canal de YouTube que ya salió este temazo con Poesía Urbana, esperamos que les guste y se la disfruten mucho tanto como nosotros”, escribió El Chulo en su post.

Un día antes del estreno los muchachos que integran Poesía Urbana también invitaron a sus fans a no perderse este lanzamiento musical y lo hicieron compartiendo un adelanto del tema.

“Tú eres mi cama / Tú llegaste y me robaste el alma, hiciste posible lo imposible / Contigo siento que nada me falta / Tu sonrisa y tu cara quiero tenerlas todas mis mañanas / Porque sin ti yo era un hombre incompleto / Tú me diste lo que me faltaba”, dice una parte de la letra.

Si estás buscando un tema urbano para dedicar a tu pareja no te pierdas este estreno, "Llegaste tú":