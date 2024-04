Sesión de maquillaje con Shakira: Así luce la colombiana al natural y a sus 47 años

A los 47 años se puede lucir bella y al natural, Shakira es la prueba de ello. La cantante sorprendió, y de qué manera, a sus seguidores en redes con un video de una sesión de maquillaje.

En apenas dos horas la publicación de la colombiana en Instagram tenía más de 175 mil likes y 4,000 comentarios, la mayoría llenándola de elogios.

“Prepárate conmigo”, fue la invitación que lanzó la artista a sus fans, y aunque muchos repararon en sus tips para maquillarse, otros tantos no pudieron evitar quedar maravillados con la belleza de Shakira cuando comenzó el video sin nada de cosméticos en su rostro.

La intérprete de “Puntería”, canción que escogió de fondo para su video, se decantó por un maquillaje muy sencillo y natural y eso hizo que sus seguidores la elogiaran aún más, aunque también hubo quien la criticó por esta "faceta de influencer".

“Linda con filtro, sin filtro, con maquillaje, sin maquillaje… LINDA”; “Ella es bellísima con o sin maquillaje la reina”; “Un maquillaje natural definitivamente es la mejor opción”; “Hermosa, perfecta, espectacular”; “Cada día más poderosa, bella, única y siempre con su toque mágico me encanta”; “Mi corazón, oh me derrito. Este es un video de maquillaje tan lindo”; “Pero ¡qué es esto tan espectacular! Hermosa”, fueron algunas de las reacciones que desencadenó su video.

Tras el éxito de su álbum Las mujeres ya no lloran, Shakira sigue recurriendo a su música y a las redes para enamorar a sus fans en esta nueva etapa de su carrera artística.