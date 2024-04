Cubano amenaza a policía de tránsito en EEUU: “descarado y racista es lo que son”

Un policía de tránsito del estado de Florida detuvo este miércoles a un cubano en la ciudad de Cape Coral, y este último llamó al oficial “descarado y racista”.

“Por eso no le paro a ninguno, ni les voy a parar más a ninguno, para que lo vayan viendo bien”, dijo el detenido en un video publicado en TikTok.

El joven se movió del lado de la motocicleta que estaba conduciendo, lo que llevó al policía a exigirle que regresara al lugar donde estaba. En respuesta, el cubano lo acusó de ser “racista”.

La persona de origen cubano, quien presuntamente manejaba a exceso de velocidad, aseguró que el oficial salía de una gasolinera en el momento en que decidió detenerlo.

“Este policía me acaba de parar ahora mismo, por gusto me paró, y dice que yo venía de exceso de velocidad”, aseguró el joven. “Él no sabe ni quién soy yo, y él burlándose”.

“Claro que no les voy a parar a más ninguno, ¿okay?”, dijo en actitud desafiante. “¿Le paré tú sabes por qué? Por buena gente, porque él no estaba para eso, de verdad que sí”.

En octubre último, se hizo viral el video del arresto de un cubano quien no sabía hablar inglés.

La filmación se realizó con la cámara corporal de una agente de la policía en la ciudad de Dallas, Texas, y muestra el insólito y hasta gracioso diálogo que precedió al arresto de un cubano que no entendía lo que se le decía.

En las imágenes el hombre se muestra sorprendido de que lo quieran arrestar porque -según dice- solo estaba pintando su carro a las 4 am.