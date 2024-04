Emotivo reencuentro de una cubana con su madre en Cuba después de 2 años

TikTok nos vuelve a hacer testigo de un emotivo reencuentro en Cuba. La protagonista de la bella escena es la usuaria @diannelis91 de TikTok, quien compartió en la red social el momento en el que vuelve a abrazar a su madre y su familia después de más de dos años.

Nada más salir del auto, la cubana se dirige directamente a su madre para fundirse con ella en un caluroso abrazo cargado de emoción. A ellas se les une el resto de su familia.

Ante las bellas imágenes del regreso de esta cubana, los usuarios de TikTok reaccionaron con felicitaciones y mensajes de cariño para ella.

"Qué felicidad. No hay dinero en el mundo como la familia. Bendiciones para esa linda familia", "Me hiciste llorar, sentí esa alegría. Qué emoción, Dios mío", "Que momentazo ese, Dios mío. Felicidades. Aprovéchalos", "Felicidades y bendiciones. No sabes cuánto añoro yo ese abrazo con mi madre y mis hijos", "Como he llorado con este vídeo", son algunos de los comentarios que le dejaron.

La emoción que transmiten los reencuentros de cubanos emigrados con sus familiares traspasa la pantalla y son miles los cibernautas que visualizan este tipo de contenidos en TikTok convirtiéndolos en virales.