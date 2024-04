Despiden a militares fallecidos en accidente aéreo en Santiago de Cuba

Los restos mortales de los tres militares fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en la madrugada de este jueves en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo, de Santiago de Cuba, están siendo despedidos este viernes, según dio a conocer el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) en sus redes sociales.

"Los miembros de las FAR se despiden de los combatientes Mayor Dairon González Espinosa, Primer Teniente Carlos Enrique Frómeta Rodríguez y Subteniente Yunier Céspedes Escalona. El dolor es muy profundo, lleguen las condolencias a sus familiares", se puede leer en la escueta nota publicada.

Aunque el MINFAR no lo precisó, dos fotos compartidas permiten advertir que los militares fallecidos fueron velados en dos ceremonias diferentes.

Es posible que ello se debiera a que residían en diferentes provincias, puesto que Carlos Enrique Frómeta Rodríguez, el más joven de los tres, era natural de la provincia de Guantánamo.

Captura de Facebook/MINFAR

Como es habitual en los funerales de los militares en Cuba, los restos mortales de los fallecidos estuvieron presididos por una guardia de honor, una foto de los fallecidos y sus condecoraciones, además de la bandera cubana y coronas de flores.

En el caso del funeral de Rodríguez Frómeta se pudo ver a algunas personas congregadas en el lugar.

Justamente Lesnia Puente Frómeta, hermana del joven guantanamero, escribió en las últimas horas un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a su hermano en el que dijo que nunca imaginó que su hermano no regresaría, que no hablaría más con él y que no lo vería nunca más.

Una nota oficial publicada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias el jueves identificó a los tres fallecidos como Mayor Dairon González Espinosa; Primer Teniente Carlos Enrique Frómeta Rodríguez y el Subteniente Yunier Céspedes Escalona.

Carlos Enrique Frómeta Rodríguez era el más joven de los tres fallecidos

La información oficial indicó que el helicóptero siniestrado "cumplía misión en interés de las Fuerzas Armadas Revolucionarias" y que una comisión del MINFAR investiga las causas del accidente.

Según información publicada en redes sociales, la aeronave siniestrada fue el helicóptero MI-17 número H-115, que cayó desde unos diez metros de altura por causas que se desconocen sobre las 5:00 a.m.

Circula en redes sociales un video que presuntamente muestra los momentos posteriores al siniestro, según dio a conocer el periodista Yosmany Mayeta, quien acotó que el accidente ocurrió en el "área de protocolo" del aeropuerto santiaguero.

Se estima que la aeronave militar estaba apoyando la visita de Raúl Castro, quien estuvo este miércoles en Santiago de Cuba con Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes participando en la ceremonia de inhumación de los restos de combatientes del Tercer Frente Oriental.