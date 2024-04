Comida para embarazadas en Santiago de Cuba: "Es mucha el hambre que se pasa en este hospital"

Una embarazada que está ingresada en el Hospital Materno Norte "Tamara Bunke", de Santiago de Cuba, denunció la pésima calidad de la comida que les dan a las pacientes.

"Así nadie puede vivir y menos alimentar a una embarazada. Esta comida no sirve y es siempre así, no te dan una merienda, no dan nada", relató la gestante al periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.

El reportero compartió en su muro de Facebook dos fotos de una bandeja en la que había un poco de arroz congrí, unos pedacitos de berenjena y un hueso de pollo con algo de masa.

"Esto no está fácil, así no se puede vivir, es mucha el hambre que se pasa en este hospital y lo más lindo, que a muchos custodios hay que pagarles para que dejen subir a los familiares a traerles la comida y vernos", subrayó.

Varias mujeres comentaron sobre la poca variedad y cantidad de la comida, y algunas incluso señalaron que en otras épocas la situación era todavía peor.

"Por lo menos tienes berenjena y un hueso, cuando esté ingresada era sopa y fufú de fongo o calabaza hervida y arroz", recordó una.

"Eso está bueno, yo parí hace cuatro años y la comida era así de mala o peor", agregó otra.

"Cuando yo estuve ingresada para parir me dieron arroz blanco y tomate y poquito", detalló una tercera.

"Esa es la dieta saludable para las embarazadas proteína de berenjenas jajajaja", se burló un hombre.

"Eso no debe de tener sabor ni nada. Fíjate si es así que el congrí está pálido, parece que tiene anemia, y la berenjena parece protege de frijoles negros", comentó otro.

Recientemente otra embarazada de Santiago de Cuba ingresada en el Hospital Materno Sur, conocido como Clínica Los Ángeles, denunció que los alimentos que les dan a las gestantes allí es "comida para puercos".

"No hay nadie que le meta el diente a eso", escribió la joven, a quien su suegra le lleva la comida diariamente, desde el desayuno bien temprano hasta la comida de la noche.

Ella no supo explicar bien al periodista Mayeta qué alimentos le dan en el hospital, porque inmediatamente que se los llevan los tira, sin siquiera probarlos.

En las imágenes publicadas se podía ver un huevo frito duro, unos chícharos aguados y algo que parecía ser fufú de plátano.

"Y así, hay mujeres que no tienen otra opción y [deben] comerse esto mismo porque viven fuera del municipio", lamentó la denunciante.