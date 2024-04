Demolición daña edificio colindante en La Habana Vieja: "Si se cae un pedazo de eso, mata a alguien"

Vecinos de La Habana Vieja denunciaron que la demolición parcial de un edificio por parte de una empresa estatal ha causado daños al inmueble colindante, donde ellos viven.

Residentes en la calle Gloria No. 218, entre Aponte y Cienfuegos, vieron caer esta semana un fragmento de su edificio, cuando una brigada de los Servicios Especializados de la Construcción (SECONS) trabajaba en el derribo del alero de la edificación contigua, la cual fue declarada en peligro de derrumbe hace años, pero donde aún siguen viviendo tres familias.

Según relataron testigos a Martí Noticias, el pedazo se cayó en plena calle, en una zona muy transitada.

"Ellos pusieron una soga con un cartel de NO PASE pero la gente seguía pasando, los carros seguían pasando y los pedazos se estaban cayendo. No había un policía ahí que se parara tampoco. Porque es que no le avisaron a nadie, porque incluso hay una cafetería cerca. Si se cae un pedazo de eso, mata a alguien", detalló una vecina llamada Nélida.

La mujer contó que algunos vecinos discutieron con Michael Borrás Echevarría, presidente del gobierno de La Habana Vieja, quien como respuesta les dijo que ordenaría parar la demolición y que el problema del derrumbe sería responsabilidad exclusiva de ellos.

El inmueble problemático sufrió dos derrumbes parciales en 2004 y hace más de una década, y hace tres años casi se vino abajo completo.

Aunque representa un riesgo para las casas vecinas, su demolición tendría que hacerse bajo una rigurosa supervisión, ya que las viviendas que están colindantes unas con otras se usan como de tranque de amarre.

"Que se demuela un solo edificio, y más en una esquina, es un daño que va a ir pasando de edificio en edificio, o sea que hay mucho que tener en cuenta para no afectar la estructura del edificio que va a quedar", señaló el arquitecto Julio Herrera.

El viernes, una mujer quedó inconsciente en Centro Habana luego de que el techo de un edificio de la calle Reina se derrumbara sobre su cabeza.

Un video posteado en Facebook mostró a la señora desmayada en el suelo, mientras los vecinos clamaban por una ambulancia hasta que varios hombres se movilizaron para socorrerla.

Un anciano trató de despertarla, pero al ver que no reaccionaba un joven la agarró del brazo, la sacó de la zona de peligro y la cargó hasta un automóvil que fue detenido para que la llevara hasta un hospital.

Días atrás, trascendió el derrumbe de varios balcones en la calle San Lázaro y Gervasio, en el mismo municipio Centro Habana, el cual causó heridas a una joven que pasaba por el lugar.

La causa fue la caía de un alero, que provocó el colapso de varios balcones del primer piso de las ruinosas edificaciones de la céntrica avenida.