Una niña murió y 10 personas fueron heridas en tiroteo en Chicago

Policía en escena del tiroteo en el vecindario Back of the Yards, en el sur de Chicago

Un tiroteo contra un grupo de personas este sábado en la noche causó la muerte de una niña de ocho años y heridas a otras 10 personas en Chicago, en un hecho que la policía asocia a violencia relacionada con pandillas.

Once personas que se encontraban afuera de una reunión familiar en el vecindario Back of the Yards, en el sur de esa ciudad estadounidense, fueron víctimas de disparos, incluidos cuatro niños, indicó un comunicado del Departamento de Policía de Chicago.

La víctima fatal, de solo ocho años, recibió un disparo en la cabeza y fue declarada muerta en el Hospital Infantil Comer, informó Telemundo Chicago.

Según la policía, se encontraban en estado crítico un niño de un año y otro de ocho, que recibieron múltiples disparos en el abdomen y fueron trasladados de urgencia a hospitales. También resultó herido en un dedo un niño de nueve años, que fue hospitalizado en buenas condiciones.

Tras acudir al sitio de la balacera, los oficiales aplicaron torniquetes y sellos en el pecho a las víctimas, entre las que también hay adultos de entre 19 y 40 años, explicó Don Jerome, subjefe del Departamento de Policía de Chicago.

Un hombre de 36 años que recibió un disparo en los brazos y la espalda estaba reportado en estado crítico. El resto de los adultos se encontraban en buenas condiciones, informó la policía.

Jerome dijo a la prensa que alrededor de las 9 p.m. de este sábado se hicieron disparos contra una multitud que estaba afuera de una reunión familiar.

Según declararon testigos del tiroteo, un sedán negro se acercó y alguien disparó contra los presentes antes de huir. Asimismo, el subjefe de la policía indicó que los testigos describieron a dos posibles tiradores a pie.

“Este no fue un acto de violencia aleatorio. Probablemente estaba relacionado con pandillas”, afirmó Jerome. “Las acciones de los delincuentes son horribles e inaceptables en nuestra ciudad”.

Las autoridades aún no han detenido a ningún sospechoso, según reportes de medios locales. El hecho continúa bajo investigación.