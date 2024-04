Identifican a mujer arrestada en Santiago de Cuba tras exigir atención médica

La señora con discapacidad mental violentada por la policía al ser sacada de un policlínico en Santiago de Cuba, fue identificada como Reina Valet Poll, una ex trabajadora del sector de la salud.

La mujer, de 50 años, sufrió un accidente que le dejó varias secuelas físicas, publicó el comunicador Yosvany Mayeta en Facebook.

Captura Facebook / Yosvany Mayeta

Valet, que antes trabajaba como fisioterapeuta en el policlínico de Vista Alegre, ahora lleva placas de platino en la cabeza debido a un accidente, según se menciona en un mensaje dirigido a Mayeta.

Además, la señora violentada por la policía cubana está enferma de los nervios, sufrió una isquemia y arrastra un pie.

“No es justo que la policía le de golpes a una persona enferma”, se lee en la publicación, que también recalca que ella debería estar ingresada recibiendo atención médica.

“Es lo primero que tienen que hacer los médicos antes de llamar a la policía”, opinó la persona autora del mensaje.

“Que una persona esté sin tratamiento médico por culpa de un régimen que no es potencia en nada, y esté agresiva por no contar con estas pastillas, no justifica la manera violenta en que fue tratada la señora Poll”, argumentó Mayeta en la publicación.

Por último, el comunicador enfatizó que el actuar de estos agentes policías debe ser analizado e invitó a las autoridades de la provincia a que “tomen medidas al respecto”.

El hecho ocurrió la noche de este sábado en el Centro Urbano José Martí de la urbe oriental. La mujer se volvió agresiva al percatarse que no recibía atención médica.

La situación motivó que el personal de la salud llamara a la policía para que tomara el control.

El comunicador Mayeta publicó un video donde se observa a la mujer pidiendo ver la remisión para donde la llevan, pero tanto la policía como el personal de salud se niegan a decirle.

“Al final de este lamentable suceso, la policía opta por golpearla dentro de una consulta pequeña para tratar de inmovilizarla, pensando que nadie vería ni grabaría esta penosa escena que, gracias a Dios, podemos ver hoy y ser denunciada por nuestra página”, advirtió Mayeta.