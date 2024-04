Camila Arteche dedica emotiva felicitación a su hermana: "Que siempre, siempre, sigamos junticas"

Junto a una colección de especiales momentos vividos juntas, Camila Arteche celebró en sus redes sociales el cumpleaños de su hermana Katy.

"Feliz cumpleaños hermana mía! Todos los años te escribo una pancarta y terminamos llorando como niñas. Hoy no quiero que sea así, tenemos muchas razones para celebrar y reír", comenzó su emotiva publicación compartida hace unas horas, y en la que no faltó -ni en fotos ni en sus palabras- la alusión a su sobrinita.

"De más está decirte cuánto te amo y lo importante que eres en mi vida, que sería absolutamente diferente si no existieras. Que se multipliquen las alegrías, el amor, la salud, la abundancia… y que siempre, siempre sigamos junticas y vayamos viejitas a recoger a Mía a la discoteca", agregó en el post, que cerró con un "te amo" para su hermana.

Días antes había sido Katy la que había celebrado la nueva vuelta al sol de la actriz e influencer, que cumplió 34 años el pasado 12 de abril.

"Feliz cumpleaños hermana bella de mi corazón, no hay palabras que mencionar todo está más que dicho, al infinito y más allá, solo agradecer y que la vida nos mantenga siempre juntas", le dijo junto a un vídeo que recopila también bonitos momentos juntas y que da fe del gran amor que se tienen y lo mucho que disfrutan de su mutua compañía.

Pese a que Camila Arteche no suele mostrar demasiado su vida privada en redes sociales, no por ello escatima en publicaciones y mensajes de afecto a lo suyos, sobre todo, en fechas señaladas.

"Siempre deseo que seas la mujer más feliz del mundo, que cada día te levantes orgullosa del ser humano que eres, de lo que has creado. Ojalá algún día yo logre ser para ti, la hija que eres tú con mi abuela y la mitad de la madraza que has sido para mí", dijo en febrero pasado, en ocasión del cumpleaños de su madre.

"Te admiro profundamente, créetelo, porque te juro que no pude haber escogido mejor madre. Gracias por enseñarme el significado de amar en libertad, no hay mayor muestra que la que me das a diario. Gracias por mi vida y por ser mi más grande maestra. Feliz cumpleaños y sí, que siempre seas la mujer más feliz del mundo, es lo único que pido", agregó en su emotiva publicación.