Agreden a árbitro cubano en Serie Nacional de Béisbol por error al cantar una jugada

Un árbitro cubano fue agredido físicamente, tras un juego en la Serie Nacional de Béisbol, donde presuntamente cometió el error de cantar mal un out, en el noveno inning.

El periodista deportivo Pavel Otero Gutiérrez se pronunció contra la violencia de los aficionados sobre el árbitro y explicó que el incidente ocurrió en el Estadio Capitán San Luis, en Pinar del Río, este martes.

Facebook Pavel Otero

La jugada se ha vuelto viral en las redes sociales de los cubanos. Pasó en el noveno inning, en el partido de Matanzas contra Pinar del Río.

Algunos apasionados del béisbol la califican como una "jugada polémica", pero la mayoría coinciden en que fue una decisión muy clara, era quieto en base. Sin embargo, el árbitro cantó out.

"Evidentemente el árbitro se equivocó, pero nada justifica la indisciplina social. Es cierto que el trabajo arbitral en esta Serie Nacional de Béisbol ha generado varios casos bien polémicos, pero ni esta indisciplina social en Pinar del Río, ni el aficionado que entró en el cuarto de los árbitros en Matanzas, podemos justificarlo", dijo Otero.

"Los árbitros se equivocan todos los días, es verdad, pero la solución no es la violencia. Si cada vez que alguien se equivoca en su profesión, lo vamos a agredir físicamente, entonces nuestra sociedad se convertiría en una selva repleta de animales salvajes", expresó el periodista.

El comentarista deportivo de Pinar del Río, Ernesto Amaya Esquivel, también se refirió a este violento suceso. Obtuvo el criterio de un árbitro de la Serie Nacional de Béisbol y de eventos internacionales, cuyo nombre se reservó por ética. Esa persona expresó:

"Cuando uno falla en una jugada el 90 % es por estar mal ubicado y el otro por ciento es por no darle el tiempo a la jugada. En esa jugada el árbitro no estaba bien ubicado ya que no buscó la esquina de la base. Él debía haberse colocado, como mínimo, un paso a su derecha".

Los aficionados no entienden de explicaciones. Reclaman en las redes, a los organizadores de la SNB, que no hayan hecho una revisión de la jugada con cámaras.

Si miras el video de este juego de pelota en Cuba, no dejes de comentarnos qué ves tú en esa jugada polémica. ¿Habrías cantado el out?