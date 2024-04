Detienen a la académica cubana Alina Bárbara en punto de control de Matanzas

La académica y activista cubana Alina Bárbara López Hernández fue detenida arbitrariamente este jueves cuando se dirigía de Matanzas hacia La Habana, denunció su hija en redes sociales.

Una breve publicación en el perfil de Facebook de la destacada profesora, aparentemente escrita por su hija Cecilia Borroto López, expresa "Soy la hija de Alina Bárbara López Hernández. Escribo este comunicado para informar que mi mamá fue detenida en el punto de control de Bacunayagua mientras se dirigía a La Habana".

"Solo me pudo decir eso y que me llamaría en unos minutos. No lo hizo, así que esperé 30 minutos y la comencé a llamar nuevamente y no me responde el móvil. La tienen incomunicada y privada de su libertad (que ya le fue devuelta después que se cobró la multa)", señaló.

Publicación en Facebook

Borroto López, envió un mensaje al régimen afirmando que ella y sus hermanos saldrían a la calle si no les dan noticias de la detenida.

Varios activistas cubanos y familiares de presos políticos denunciaron lo que consideran un atropello contra López Hernández y exigieron su liberación.

La académica, radicada en Matanzas, fue llevada a juicio en noviembre del pasado año por el presunto delito de “desobediencia”, luego de que en abril de 2023 saliera con un cartel al parque central de esa ciudad para exigir la liberación del escritor y periodista Jorge Fernández Era.

Tras el juicio, López Hernández fue considerada culpable, y sancionada por el Tribunal Municipal de Matanzas a pagar una multa.