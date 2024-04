ENTREVISTA: Yerlín Pérez y Gelliset Valdés, ¿actrices o humoristas?

Una entrevista con Yerlín Pérez y Gelliset Valdés puede describirse de muchas maneras, menos seria y protocolar, sobre todo si cuando las miras tienes delante a sus personajes de Artura y Felipa.

Una con su lazo rojo en la cabeza y un vestuario que es un atentado hasta para la más exuberante de las féminas; la otra con los pelos sobre los ojos como si se tratase del último grito de la moda en cortes de cabello.

Cortesía / PRONYR TV

Así, con esa “facha” ridícula y a la vez única, aparecen sin vergüenza ante las cámaras, y el reto es para quien las entrevista porque con ellas es imposible no reír.

Sobre su salida de Cuba, sus carreras en Miami y la serie Guajiras.con de PRONYR TV que acaban de estrenar como protagonistas, CiberCuba conversó con Yerlín Pérez y Gelliset Valdés.

¿Cómo fue salir de Cuba, dejar atrás toda una carrera y sobre todo el reconocimiento del público y empezar de cero en Estados Unidos?

Yerlín: “Así como el personaje de ella (Gelliset) que va como una locomotora, un día se levantó y dijo `no aguantamos más, no podemos más, es el momento y nos vamos´. Ella fue preparando todo, primero sacó a su hijo, porque nunca, nunca realmente nos quedamos fuera de Cuba porque cada una tenía los hijos allí y no teníamos manera de sacarlos y decidimos que jamás saldríamos sin ellos. Ella se encargó de sacar a su hijo, se encargó de convencer al mío y de convencerme a mí”.

Gelliset: “Yo había venido antes a Estados Unidos como cinco o seis veces de visita porque yo tenía una visa de cinco años y ya conocía más o menos la dinámica y me había enamorado. Enseguida me di cuenta de que era un lugar donde perfectamente yo podía vivir que, de hecho, desde que vine la primera vez yo dije este es el lugar, aunque había visitado otros países. Muchos amigos, mucha familia y además Miami específicamente es un lugar donde difícilmente tú te sientes extranjero.

“Ahora mismo estamos en un contexto en que hay tanta, pero tantas personas que a veces nosotras mismas nos vemos y decimos, pero ¿esto qué cosa es?, ¿dónde estamos?, ¿estamos en otro país o estamos en Cuba? A mí me fue muy fácil acostumbrarme, yo digo que nací aquí, yo amo este país, para mí el proceso fue muy cómodo, muy fácil.

“Yo extraño a la gente, por supuesto, a Cuba no la extraño. No te puedo decir otra cosa, no te puedo decir que tengo añoranza. Yo particularmente me asqueé de esa Cuba última que ahora sé que está peor. Yo me traumaticé con todo eso y realmente ya te digo, extraño a las personas, el lugar donde nací, pero decir que tengo ganas de ir, no”.

Yerlín: “Yo fui la última en llegar y cuando ella me decía aquí te vas a sentir como en Cuba, aquí todo el mundo te va a reconocer, aquí es igual, yo realmente no lo quería creer. Yo soy un poquito más sentimental, mis padres están en Cuba, pero no era Cuba lo que extrañaba, sino el cambio, el dejar atrás casi 50 años de vida, los años de carrera, el lugar donde pensé que iba a envejecer y vivir y no fue posible.

“Me costó un poquito más de trabajo los primeros meses, fue para mí un poco más difícil adaptarme a cosas. Le doy gracias a esta guajira diez mil veces. No me interesa ya nada, no es que sea indolente con las cosas que pasan en Cuba, pero realmente tampoco extraño. Quisiera regresar a Cuba cuando fuera un lugar digno de ir, cuando yo no sienta miedo de qué me va a pasar si entro a Cuba, cuando yo no sienta miedo de qué es lo que le va a pasar a los míos que están ahí adentro”.

Muchos se refieren a Miami como el cementerio de los artistas cubanos. ¿Ha sido Miami una ciudad de oportunidades para ustedes?

Yerlín: “Gracias a Dios no nos tocó vivir eso. Nosotras llegamos acá siempre con la intención de hacer cualquier cosa, de trabajar en lo que sea. Hoy hacemos esto, hoy estamos viviendo así, pero mañana trabajamos en lo que sea porque además venimos con una escuela y un entrenamiento de pasar trabajo, no creo que nada nos sorprenda en esta vida a estas alturas, pero hemos tenido la suerte de poder seguir trabajando, de poder seguir actuando”.

Cortesía / PRONYR TV

Gelliset: “Nosotras llegamos y al otro día estábamos trabajando así de actrices, con diferentes personas, en diferentes plataformas, y hoy las condiciones, gracias a Dios, son diferentes a hace 10 o 15 años atrás. Hoy Miami está lleno de creadores, está lleno de actores, de cantantes, de músicos, de técnicos, de todo y todo el mundo tiene muchas ganas de hacer y eso es imparable.

“Aquí también hay que abrirse y darse otras oportunidades, porque este país tiene eso bueno, que tú no tienes techo, tú vas hasta donde tú quieras y yo quiero llegar muy lejos, porque si estoy aquí es por eso. Si me sacrifiqué tanto y sacrificamos hasta la vida pasando una frontera es para lograr otras cosas, no para llegar y achantarnos”.

Si tuvieran que definirse, cómo lo harían, ¿actriz o humorista?

“Actriz”, dijeron ambas a la vez sin dudarlo.

Yerlín: “Hay muchos humoristas que solamente han hecho humor pero que en momentos determinados han probado que pueden ser actores y viceversa. El actor, por supuesto, cuando se dice actor en el amplio sentido de la palabra, pues incluye todo tipo de género. A mí, particularmente, me gusta mucho más el drama que el humor y he tenido la posibilidad de experimentarlo mucho más. Lo que más me gusta del humor es lo difícil que se me hace, aunque no parezca”.

¿En qué proyectos están enfrascadas ahora?

Yerlín: “Estos dos personajes que están acá tuvieron la dicha de ser convocados por PRONYR TV para hacer una serie. Justamente se está estrenando, han salido solamente dos capítulos de Guajiras.con.

“Con PRONYR TV hemos tenido la posibilidad de demostrarnos a nosotras mismas y a todo el mundo que Miami no es el cementerio de los artistas. Allí se están haciendo muchas series, mucho contenido dramatizado. En el caso del humor ya hemos tenido la posibilidad de hacer otras series, yo protagonicé también Welcome to la yuma y ahora Guajiras.con. Ellos tuvieron la idea de mostrar en una serie cómo llegaron estas dos guajiras a Miami”.

Cortesía / PRONYR TV

Gelliset: La serie la dirigió Delso Aquino, yo escribí la serie mayormente, Iván Camejo después se incorporó, hizo algunos capítulos también, y aquello fue una aventura porque hay muchos actores, hay muchos colegas que estuvieron en la serie, y las guajiras salen desde Cuba, pasan por México, no voy a contar, pero pasan muchas cosas, una llega antes, la otra se queda en México “secuestrada”.

Yerlín: “Mezclamos un poco lo que verdaderamente nos pasó como personas, como familias, con las Guajiras y el humor. Fue rico, fue bueno porque los dos personajes tenemos una cosa y es que nada más nos miramos y ya tenemos tan clara la psicología de cada una que ya sabemos cómo va a reaccionar la otra, porque llevamos muchos años trabajando juntas y muchos años haciendo estos personajes”.

Gelliset: La serie es una mezcla muy particular entre lo serio y lo humorístico, porque hay personajes, como los de nosotras que son caricaturas, y hay otros personajes que son todos serios. Los contrastes para mí en el arte y en todas las cosas, pero en el arte, sobre todo, siempre funcionan porque prenden y son interesantes y esta serie lo logró, lo tiene, así que yo creo que va a ser un buen producto.

Cortesía / PRONYR TV

La despedida en esta entrevista fue muy diferente, Artura y Felipa se adueñaron del momento y se encargaron de invitar a todo el público a descargar la aplicación de PRONYR TV y ver Guajiras.con:

Felipa: “Usted no se pueden perder esa serie porque eso es lo más mejor que han sacado, posiblemente Hollywood ande detrás de nosotras buscándonos”.

Artura: “Imagínate tú que la gente de PRONYR nos dijo `nosotros no vamos a hacer otra serie que no sea esa´, le van a hacer otra temporada y otra”.

Felipa: “A nosotras Netflix nos había llamado, pero dijimos nosotros somos de PRONYR”.