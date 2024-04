Srta Dayana se hace ciudadana americana: "Agradecida con este gran país que me acoge como una hija más"

Srta Dayana acaba de obtener la ciudadanía americana, para ella un sueño hecho realidad que no estuvo exento de empeño y sacrificios.

La cantante cubana compartió la noticia con sus seguidores en Instagram junto a varias fotos en la Corte de Miami Dade sosteniendo la banderita de Estados Unidos y el documento que la acredita como ciudadana de ese país.

En su post en esa red social escribió: “4/19/2024 nace una nueva americana. ¡Otro sueño cumplido! ¡Una meta más alcanzada! Hoy me siento muy orgullosa de mí, de todo lo que he sacrificado y cuánto me he sacrificado. Agradecida con Dios y con cada persona que ha formado parte en mi vida de una u otra manera”.

La artista aprovechó para agradecer también a quienes la apoyaron “en uno de los momentos más difíciles de mi vida, en el que opté por estudiar y prepararme para el futuro, y gracias a esa preparación puedo decir que este ha sido el examen más fácil que haya hecho alguna vez”.

“Agradecida con este gran país, que hoy me acoge como una hija más. Gracias a mi familia, Mario por siempre motivarme a seguir pa´ lante, tomar riesgos y mejorar cada día. Y a mi princesa Victoria por inspirarme cada día a hacer cosas que la hagan sentir orgullosa de su mamá en el futuro”, agregó Dayana.

Sus palabras también fueron una especie de impulso para sus seguidores: “Este post más que para vanagloriarme de mis logros, es para recordarte que tú también puedes. Lucha por tus sueños, trabaja duro, estudia, prepárate y dale pa´ lante con todo”.

La ciudadanía americana de Srta Dayana llega apenas un mes después de que su pareja Mario Cedeño también la obtuviera.