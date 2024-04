Localizan a joven que estaba desaparecido en La Habana

Un cubano que desde la mañana del jueves se encontraba en paradero desconocido en el municipio Antilla, en la provincia de Holguín, fue localizado, según confirmaron en redes sociales fuentes cercanas a la familia.

Aunque Franci Roja, el padre que pidió ayuda para localizar a su hijo, no ha actualizado la publicación en la que dio a conocer la desaparición, en el apartado comentarios varias personas informaron que el joven apareció.

Captura de Facebook/Franci Roja

No obstante, como es habitual en estos casos no han trascendido otros detalles relativos a las circunstancias por las que no estaba localizable.

Los reportes de desapariciones de cubanos son cada vez más frecuentes en los últimos meses, así como la publicación de peticiones de ayuda en redes sociales para obtener información, ello en medio de un contexto de creciente violencia en el país.

Esta semana se reportó en La Habana la desaparición de un anciano cubano que padece demencia.

También se encuentra en paradero desconocido Rafael Torres Reyes, de 55 años de edad y con trastornos mentales, quien se encuentra en paradero desconocido en Santiago de Cuba desde hace más de 15 días.

En estos momentos permanece todavía activa la búsqueda de la joven Karildi Marín, de 24 años, quien se encuentra desaparecida desde la noche del 14 de diciembre. Ese día la joven, que reside en Párraga, en el habanero municipio de Arroyo Naranjo, fue a una fiesta en el Cerro y su familia nunca más supo de ella.

También desaparecida está Lali Paola Moliner, una niña cubana de tres años residente en el reparto Bahía, en el municipio Habana del Este, cuyo paradero se desconoce desde el 3 de marzo. En ese caso la menor fue vista por última vez en compañía de su madre, cuyo cadáver fue encontrado el 4 de marzo en la costa de Cojímar.

Especialmente impactante es la historia de la adolescente Maydeleisis Rosales Rodríguez, quien desapareció hace casi tres años en La Habana y cuya madre lamentó en recientes declaraciones al medio de prensa independiente CubaNet no tener información sobre su hija y estar siendo acosada por los órganos represivos del régimen cubano.