Alexis Valdés sorprende con foto junto a la Cersei Lannister de "Juego de Tronos"

Alexis Valdés sorprendió a sus seguidores en Instagram nada más y nada menos que con una foto junto a Lena Headey, la actriz británica que interpreta a Cersei Lannister en la popular serie "Juego de Tronos".

“Con Lena Headey de `Juego de Tronos´. Gran actriz encantadora persona”, escribió el actor y humorista cubano en la descripción al post.

Aunque la cinco veces nominada a los premios Emmy por esta interpretación, no aparece en la foto con el cabello rubio que fuera el sello distintivo de la prole Lannister, para los amantes de esta serie no pasó desapercibida.

La esposa de Alexis, Claudia Valdés, fue una de las que reaccionó a la instantánea: “¡Morí! Yo la conocí y me desmayé dos veces”.

Entre bromas, los seguidores de Alexis le dejaron varios comentarios, varios de ellos haciendo alusión al personaje de Cersei Lannister.

“Ojalá no sea como en la serie, ten cuidado Alexis”; “OMG, me encanta ella”; “Ahora sí Alexis ¡ahí sí hay! Que yo no me entere que eso es IA”; “No te acerques mucho que por ahí debe andar The Mountain Gregor Clegane”; “Dos de los cracks que más admiro en una foto”, escribieron algunos.