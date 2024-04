Rey El Mago se gana los elogios de sus fans por foto junto a La Diosa: "Como un tipo millonario de Dubái"

El productor cubano Rey El Mago compartió en Instagram una entrañable fotografía junto a su esposa, la conocida artista La Diosa. La imagen, que muestra a la pareja vestida de negro posando en un jardín, vino acompañada de una reflexión que resuena entre sus seguidores: "No se está en gente, la meta es el cielo".

Este mensaje ha sido interpretado por muchos como una declaración de sus aspiraciones y valores compartidos, enfocados en continuar creciendo como artistas.

La publicación no solo ha capturado la atención por la buena pareja que hacen sino también por la química palpable entre los dos, a los que han dedicado decenas de elogios por lo bien que lucen el negro, especialmente a Rey El Mago, quien compartió la foto en su perfil de Instagram.

Con esta última publicación, Rey El Mago y La Diosa continúan consolidando su imagen como una de las parejas más estables y admiradas en el panorama artístico cubano.

Este gesto de amor y unidad demuestra una vez más que a pesar de las exigencias de sus carreras, ambos artistas priorizan su relación por encima de todo.

"Oye dura esa foto. Qué bien se ven. Super. Rey se mira como un tipo de esos millonario de Dubái, uff super nice", "Toque clásico europeo. Me gusta. Bendiciones mi familia preferida", "Rey puede ser bonito cuando se lo propone", "Bonita y elegante la Diosa", "Duraaaa. Eso, aléjate de polémica y enfócate en facturar que has logrado en poco tiempo lo que muchos en años añoran y no han podido", "Pareja más linda imposible" o "Mimi mis respecto, pero qué lindo y bueno esta Rey, ¡ay! jjjjjj", son algunos de los comentarios que le dejaron a la pareja.