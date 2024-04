Camila Guiribitey dedica emotiva felicitación de cumpleaños a su madre, la Mamilover

Camila Guiribitey compartió hace unas horas una bella felicitación de cumpleaños a su mamá, Taty, conocida en redes como La Mamilover.

Con un vídeo que compila bonitos momentos vividos juntas, Camila celebró la nueva vuelta al sol de su madre, a la que catalogó como su mejor amiga.

"Antes que se acabe este día no podía dejar de subirles este vídeo para felicitar a mi mejor amiga La Mamilover, sí es mi mamá pero es mi mejor amiga, a la que le duelen más mis cosas que a mí misma (y cómo la entiendo ahora que soy mamá), la que no se duerme hasta que no llegue a casa (recordemos que estoy casada y estoy en mis TA’) la que me sigue todos mis inventos y convierte mis sueños en los suyos", dijo en el post compartido hace unas horas y que cerró con un "Te amo mamá" y la voluntad de seguir "celebrando el mes entero".

En los comentarios, junto con decenas de mensajes de buenos deseos, se lee el de la propia cumpleañera que reciprocó las felicitaciones de su hija con una palabras igual de amorosas.

"Mi amor bello, gracias por tan lindo post, gracias por ser mi hija, gracias por ser la hija que eres", le dijo.

Instagram Camila Guiribitey

En sus redes sociales Taty mostró parte de la celebración, pasada por agua, por su cumpleaños, a la que acudieron conocidos rostros de la farándula como Annaby Pozo.

En la actualidad Camila se encuentra embarazada de su segunda hija. La primera, Aurora, nació en abril de 2023 fruto de una gestación subrogada.

El sexo de la hermanita menor de Pippa -como llaman cariñosamente a la primogénita- lo conocieron Camila y su pareja Juan Carlos Izquierdo con un espectacular gender reveal en las pantallas de Times Square.