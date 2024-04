Ómnibus se sale de la carretera tras explotar una de sus gomas en La Habana

Imágenes del accidente Foto © Facebook / Choferes de Ómnibus por Siempre

La explosión de uno de los neumáticos delanteros de un ómnibus de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana (EPTH) provocó su salida de la carretera. Afortunadamente, el accidente no resultó en pérdidas de vidas humanas.

“Hace aproximadamente 10 minutos. Carro 8455 en Alturas de Boca Ciega. Se le reventó la goma delantera al carro. Gracias a Dios no hubo que lamentar [pérdidas de] vidas humanas”, reportó un usuario en el grupo de Facebook ‘Choferes de Ómnibus por Siempre’.

Captura de pantalla Facebook / Choferes de Ómnibus por Siempre

Al momento de redactar esta nota, ni las autoridades ni la prensa oficialista cubana se hace eco de lo sucedido.

La escasez de piezas de repuesto, el mal estado de las carreteras cubanas y la falta de mantenimiento en los vehículos pertenecientes a las empresas estatales, están entre las causas de la mayoría de los accidentes que sufren los medios públicos de transporte.

“Lamentable accidente. Suerte que el chofer y los pasajeros no sufrieron grandes daños. Si eso le pasa en el puente, la historia sería otra”, comentó un usuario en la publicación, dejando ver que el azar intervino de la manera más favorable, pues de haber sucedido en el paso de un puente la salida de la vía habría sido causa de una tragedia.

Otros se refirieron a los problemas con el mantenimiento de los ómnibus de la EPTH. “Las hojas de muelles hay que ponerlas nuevas. Esas soldaduras van a traer consecuencias y pérdidas de vidas humanas. Tomen medidas, que están a tiempo”.

“Yo me sigo preguntando: ¿Ya no se inspecciona o revisa antes de salir a la calle al transporte estatal y particular? Hay accidentes que podemos evitarlos”, señaló otra usuaria.

La víspera, un camión recolector de basura perteneciente a la dirección provincial de Servicios Comunales de La Habana sufrió un accidente y terminó impactando con un puente, provocando daños considerables en la cabina del vehículo.

Usuarios apuntaron a un fallo en la dirección del camión como posible causa del accidente. La presunta falta de mantenimiento del vehículo habría provocado el accidente y las lesiones sufridas por los dos ocupantes del camión, que tuvieron que ser trasladados al hospital.

En fechas recientes, un ómnibus de transporte público chocó contra una vivienda en el municipio habanero San Miguel del Padrón, sin que se reportasen víctimas.

El hecho ocurrió el viernes en la Calzada de Güines, frente a las oficinas de la Unión de Jóvenes Comunistas del mencionado municipio habanero, e impactó contra una vivienda a la que le destrozó una pared.

El accidente recordó uno ocurrido en julio pasado, cuando otro ómnibus perdió los frenos y chocó contra una vivienda en el barrio de Monterrey, en la calzada San Miguel del Padrón.

A mediados de enero, un accidente de un ómnibus de transporte interprovincial, de los conocidos Yutong, que cubría la ruta Habana-Moa, tuvo lugar en el kilómetro 190 de la Autopista Nacional, sin dejar personas fallecidas, pero sí varios lesionados.

En septiembre pasado, un ómnibus de la EPTH se volcó en la capital cubana, obligando a seis pasajeros a recibir atención hospitalaria por diversos traumas y heridas.

“La EPTH comunica que a las 21:18 pm de este viernes 1 de septiembre se produjo un lamentable accidente en la carretera de Campo Florido, al volcarse el ómnibus 8429, perteneciente a la Terminal de Guanabo”, indicó la empresa en sus redes sociales.

El vehículo, que realizaba el recorrido de la Ruta A64, terminó volcado fuera de la carretera por causas que estaban siendo investigadas, según la EPTH. Sin embargo, los resultados de la investigación nunca fueron dados a conocer por la empresa estatal.

Cuatro víctimas mortales y más de 40 lesionados dejó un accidente de ómnibus ocurrido en junio pasado. El accidente ocurrió en el kilómetro 10 de la autopista Habana-Melena al volcarse el ómnibus Yutong 610, perteneciente a la Empresa de Ómnibus Nacionales (EON).

Un desperfecto mecánico fue la causa del accidente. "El accidente masivo, que ocurrió en las inmediaciones de la carretera de Managua, municipio Arroyo Naranjo, se produjo por desperfecto del sistema de dirección del vehículo Yutong, volcándose con pasajeros procedentes de la Isla de la Juventud en su mayoría", señaló la nota publicada por las autoridades.