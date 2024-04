La Narsi: Mawell sorprende con un adelanto de nuevo tema

Con una publicación en la que contaba un poco la historia del sencillo, Mawell anunció en redes un nuevo tema musical.

"La Narsi" se titula el sencillo, que habla de "una muchacha que era víctima de burla, bullying, crítica por su apariencia y físico y se perdió un tiempo del barrio. Y cuando llegó, llegó cambiada totalmente, pero se volvió tan narcisista y se ama y se gusta tanto ella misma".

Así describió el reguetonero la canción, de la que después dio un adelanto con un vídeo grabado desde el estudio de grabación.

"Ella se vacila, se besa, se muerde, se come ella misma", dijo en el post, en alusión a parte de la letra

Como viene siendo habitual siempre que da adelantos de nuevos temas, entre los comentarios muchos reaccionaron con elogios y augurios de buena acogida.

"Palo"; "Duro"; "Me asusta lo lindo que suena. Bendiciones Mawell"; "Super duro, tanke, me he percatado que has cambiado muchísimo porque la fama te había cambiado un poco, pero el ser humano que rectifica sus errores ese tiene derecho a crecer, millones de bendiciones para ti campeón", se leía a las pocas horas de subido el fragmento.

Pero no es este el único tema que Mawell tiene en el horno pues también tiene en camino una colaboración con Xoxo, titulada "No me digas no", de la que próximamente darán fecha de estreno.

En las stories, el intérprete de "La Triple M" celebró más tarde el apoyo que sus fans están dando a uno de sus últimos lanzamientos, "Ojalá", que en tres semanas ya superó las 700 mil vistas en Youtube.

"El mes es un millón. Gracias a ustedes, los amo", dijo junto a la captura del vídeo en Youtube de la colaboración con El Dray.