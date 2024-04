Seidy La Niña desde el estudio de grabación: "El mundo me está esperando"

Seidy La Niña Foto © Instagram / Seidy La Niña

En medio de la buena acogida a su nuevo sencillo, "La Temba", Seidy La Niña se confesó dispuesta a seguir soñando y creando.

Con toda la actitud y la energía se dejó ver la cantante desde el estudio de grabación para asegurar su voluntad de seguir dando pasos firmes en su carrera, y haciendo realidad nuevos sueños.

"El mundo me está esperando", escribió junto a las instantáneas, que provocaron mensajes de felicitaciones y buenos deseos de sus fans.

"Cubanita emprendedora bendiciones"; "Cierto, salud y bienestar para seguir adelante y yo sigo disfrutando mientras con 'La temba', porque la matemática no falla, y tú no vas a fallar, éxitos y bendiciones"; "Seguro que yes, las cabezas son cabeza firme y segura y nada más que te lo tienes que creer que sí, tú sí puedes Seidy, la animal, bendiciones infinitas"; "Suerte Seidy, que nadie se muere en la víspera, sigue enfocada en lo tuyo, bendiciones, miles te apoyamos"; "Que nunca se pierdan tus deseos de soñar para triunfar. Eres una gran guerrera. Aché, salud y muchas cosas lindas te esperan para ti y familia. Que todos tus sueños y deseos se hagan realidad, de hecho, ya se están cumpliendo"; "Bendiciones, esa es la orden, que nada detenga tu rumbo, no tus proyectos oro y miel para ti mi mulatica y no pienso discutirlo con nadie", "Dale duro mulata que tienes talento para demostrar en ese escenario tan difícil, tu estilo es único", le comentaron sus más incondicionales fans, que no dejan de apoyarla en medio de nuevos lanzamientos o polémicas, como la más reciente luego de cancelarse presentación suya en Naples y que un promotor denunciase supuestos chantajes.

Mientras, ella sigue enfocada en ser una mejor versión de sí, entrenando duro en el gimnasio.

Además tiene en camino nuevas colaboraciones, como la que se supo en días recientes con Los 4.

Antes había dado las gracias a Pitbull y I Am Chino por pensar en ella.