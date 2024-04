Cubano aparece por sorpresa en casa de sus padres: Así fue el emocionante reencuentro

Un emocionante reencuentro está conmoviendo a cubanos de todas partes del mundo. El protagonista de la bella escena es Yasmany Matanzas (@yasmanymatanzas en TikTok), quien viajó por sorpresa desde Miami a la isla para volver a abrazar a su a su familia.

Este cubano apareció sin aviso en la casa familiar y en cuanto entró por la puerta, gritó "Qué bonita esta casa" dejando totalmente boquiabiertos a sus padres, que no pudieron contener las lágrimas.

Después de tiempo sin ver a los suyos, este cubano les dio el mejor regalo. Un momento cargado de emoción en el que todos lloraron por la inesperada reunión.

"Es a eso a lo que un cubano regresa. ¡Esos abrazos no tienen precio!", "El que no quiere ir teniendo familia allí es porque no quiere a nadie", "Nadie puede criticar a nadie por ir a ver a sus padres o a sus hijos. Eso es lo más grande que existe en el mundo. Que alegría y pido por la unión de todos los padres que no están con sus hijos", "Qué bueno reunirse con la familia. Que bendición. Sacan las lágrimas esos videos. Bendiciones" o "Imposible no llorar. Espero mi momento", son algunos de los comentarios que se leen junto a la bella escena.