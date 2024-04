Oniel Bebeshito agradece apoyo incondicional de sus fans: "Tendencia en todo un país de punta a punta"

Oniel Bebeshito celebró en redes el "apoyo incondicional" de sus fans y agradeció la buena acogida a los dos EP de su disco que ya han visto la luz.

Junto a varios vídeos de su presentación en Granma, el joven reguetonero aseguró estar demostrando su valía paso a paso, con hechos más que con palabras.

"Mi mamá me dijo que no hablara, ni dijera , que simplemente cuando me tocara demostrar demostrar y estamos demostrando, tendencia en todo un país de punta a punta", comenzó el post subido hace unas horas, donde se le ve entregado sobre la tarima y a su público a coro cantando los últimos lanzamientos.

"EP tras EP todos los temas en tendencia esperen el 3er EP que estamos en proceso de soltar uno de los discos más duros del género, 22 caminos . Gracias infinitas a todos por el apoyo incondicional, gracias Granma", cerró el mensaje que a dos horas de compartido ya había provocado cientos de comentarios y más de tres mil likes.

"El mejor de Cuba y pronto del mundo, no se discute bye"; "Qué bonito ver hasta donde has llegado, ojalá algún día poder colaborar contigo, mi sueño frustrado"; "El mejor y no lo pienso discutir, desde que compartimos tarima en la Guinera y me dijiste quiero salir de nuevo mi hermano y rompiste eso en la Guinera súper te quiero mucho"; "Mis respeto para este chico de corazón, qué talento, solo sé que cuando él llegue va a dejar a una pila sin comida, su talento es mucho, deja que él llegue a Miami"; "Oniel, muchas felicidades, gracias por el show de hoy, yo estuve presente y de verdad la pasé muy bien, gracias y muchos éxito"; "Un crack el chaval este. Sus canciones son himnos"; "Mi hermano, sin palabras, disfrutas tú y el público disfruta más, mi respeto"; "Una tras otra, tú eres otra cosa mi chama, bendiciones para ti y esa linda familia que estás formando"; "La rompiste mío, que se repita tu llegada a Río Cauto, eres el mejor bendiciones para tu rey", "Eres único Oniel, todo un ejemplo de seguir el sueño de uno", se lee entre los muchos mensajes elogiosos que le dejaron al joven reguetonero.