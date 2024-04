Divertida anécdota de Emilio Estefan con un técnico de aire acondicionado

Aplausos a su humildad provocó Emilio Estefan con la historia que contó hace unos días en conversación con Don Francisco.

La hilarante anécdota tuvo lugar hace unos días, cuando estando Emilio en Boston, su hija Emily le pidió que se quedara en su apartamento porque iban a arreglar el aire acondicionado... lo ocurrido a continuación con el señor enviado no tiene desperdicio.

La historia la contó en entrevista para la segunda temporada del podcast de Don Francisco “Decálogo Del Éxito - Entre Gigantes”, donde el cubanoamericano habló de sus orígenes, su camino al éxito, la importancia de la familia, entre otros muchos temas.

"Emilio Estefan limpió apartamento y conversó con el empleado y conozco gente que cobran a 15 la hora y se creen más que nadie"; "Emilio es la humildad echa personalidad !! Salud"; "Me encanta con la tranquilidad que habla y la sencillez porque es un gran hombre"; "Me encanta esa historia"; "Este señor cada mañana que en la época que viví en Miami Beach se levantaba temprano a correr y no había día que no saludara a la gente, es una humildad que la generación que está llegando de Cuba debe de aprender"; "Siempre me ha encantado Emilio inteligente, sabio y muy buena persona", se lee entre las reacciones al fragmento compartido en Instagram por Don Francisco.

Pero para quienes quieran conocer un poco más de su historia y disfrutar de las lecciones de vida y consejos del reconocido empresario, a continuación dejamos la entrevista íntegra.