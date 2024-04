Asaltan a turista italiano en carretera de Sancti Spíritus

Un turista italiano fue víctima de un asalto a mano armada por tres cubanos cuando viajaba en un auto rentado por la provincia de Sancti Spíritus rumbo a la región oriental de Cuba, la noche del 18 de abril.

Dos de los involucrados en el robo con violencia fueron detenidos días después y confesaron la autoría del hecho delictivo, según informó a Radio Sancti Spíritus el teniente coronel Rolando Rodríguez Carmenate, jefe del Órgano de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (MININT) en la provincia.

Alrededor de las 11 p.m. del día del incidente, Salvatore Gonario fue interceptado en el entronque de Siguaney por tres individuos que le hicieron señas con las luces del carro en el que viajaban y uno de ellos se bajó con un arma de fuego y lo amenazó para que saliera del auto rentado que conducía.

Gonario no obedeció la orden y el hombre, que llevaba la cara cubierta por un pasamontañas, abrió la puerta del vehículo, lo empujó hacia afuera y “le propinó algunos golpes”, según el informe policial.

“Un carro me salió delante y me ha bloqueado. Luego me ha salido este hombre en pasamontañas con pistola en mano y grita, abre. Yo le digo, no, no te abro y él dice, abre o te mato”, relató el turista a Radio Sancti Spíritus.

El italiano contó que peleó contra su agresor e incluso le dio una bofetada, pese “al piñazo que recibió en el pecho y que aún lo trae todo adolorido”, y aseguró que, “de no ser por el arma de fuego, se hubiera batido de tú a tú con el victimario”.

Luego de sacarlo del carro, el asaltante tomó la llave y abandonó el lugar en el vehículo, junto al otro auto y sus ocupantes. Además, le robó 1,300 euros al turista y casi todas sus pertenencias que estaban dentro del tur.

Foto: Radio Sancti Spíritus

En su declaración a la policía, Gonario explicó que alquiló el automóvil en un punto de renta de Transtur Habana y viajaba al Oriente del país para encontrarse con su esposa, la cubana Dania Olivero, con quien se casó en enero de este año y reside en el municipio de Mayarí, en Holguín.

Según la nota de la emisora, cuando transitaba por Taguasco para incorporarse a la Carretera Central, llegó al servicentro de Cupet, ubicado a la salida de ese municipio, con el propósito de reabastecer el vehículo con gasolina especial, pero continuó su viaje y no se detuvo hasta el entronque de Siguaney, luego de ver las señas que le hacían desde el otro auto.

El jefe del MININT dijo que, a partir de conocerse el hecho, fue conformado un equipo de trabajo con personal de varias especialidades, que se encargó de la investigación de los hechos y “no descansó ni un segundo, especialmente, por la presencia de un arma de fuego”.

Rodríguez aseguró que al turista italiano se le brindó rápidamente la asistencia médica, policial y consular que necesitaba.

Señaló que el 26 de abril se realizó un operativo que concluyó con la captura de dos de los asaltantes, los cuales no fueron identificados por su nombre.

Cuando se dirigían a La Habana en el auto robado, ambos fueron detenidos en el entronque de Tres Palmas, en la carretera Yaguajay-Sancti Spíritus.

Dentro del tur viajaban el conductor y su padre, además de una mujer -tampoco identificada-, que es pareja del chofer.

Los hombres fueron conducidos a la Unidad de Investigación Criminal de Sancti Spíritus y, según Rodríguez, ambos confesaron los delitos que cometieron.

Reconocieron que “se trasladaban hacia La Habana y cercano al Cupet de Taguasco observaron que un turista andaba solo en su carro, por lo que uno de ellos planteó la idea de robarle, pero como el extranjero siguió su camino, ellos lo persiguieron por la carretera que conduce desde El Majá hasta Sancti Spíritus, donde concretaron el hecho delictivo”.

El jefe del MININT dijo que no se encontraron evidencias que vinculen a la mujer detenida con el delito cometido contra el ciudadano italiano, pero añadió que encontraron en su poder 73,000 pesos, los cuales ella admitió que los emplearían en actividades ilícitas.

El oficial no hizo mención del tercer individuo que participó en el asalto.

Parte de las pertenencias robadas a Gonario fueron recuperadas y devueltas a su dueño, según su información.

Las investigaciones del hecho continúan y “se radicó la denuncia ante la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus por el delito de robo con violencia”, precisó la nota.

El asalto al turista italiano suma otro suceso a la creciente ola de violencia y criminalidad en Cuba, que mantiene en vilo a los habitantes en el país.

Varios robos de autos de renta para el turismo se han reportado en el último año en distintas provincias cubanas. En noviembre pasado, fueron detenidos los dos autores de un robo con violencia de un tur en Santa Clara; días antes, había sido arrestado en Manicaragua, en la propia provincia de Villa Clara, otro cubano que también se había llevado un carro de turismo y lo conducía con una matrícula falsa.

Incidentes similares se han reportado también en las provincias de Holguín, Sancti Spíritus, Guantánamo, Las Tunas y Mayabeque.