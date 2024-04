Comentarista deportivo Reinier González carga contra aficionados y peloteros: “Son más malos que los árbitros”

Un audio filtrado en redes sociales dejó al descubierto la opinión del comentarista deportivo cubano Reinier González sobre los aficionados y los peloteros cubanos, a raíz del episodio de violencia que se vivió el domingo en la Serie Nacional de Béisbol.

“Aquí la gente parece que tiene miedo que los aficionados. ¿Qué cosa? ¡Los aficionados saben un coño de pelota! La cogen con el lado más débil. ¡La Serie es una mierda! ¡Los peloteros son más malos que los árbitros!”, se le escucha decir en la grabación compartida por el sitio Swing Completo.

Tampoco se libraron de sus críticas los managers de los equipos que participan en la Serie. “Mandan a tocar la bola al tercer bate después que llegaron a base el primero y el segundo, ¡y nadie dice un coño! Entonces, ¿de qué coj… estamos hablando? ¡Una partía de estúpidos es lo que son!”.

En un arranque de sinceridad, el comentarista deportivo despotricó contra prácticamente todo la pelota cubana actual, vertiendo sus opiniones de manera directa y hasta hiriente contra peloteros y aficionados.

El origen de su dura carga se remonta a los hechos sucedidos el pasado domingo en el Estadio 5 de Septiembre de la provincia de Cienfuegos, cuando un aparente error arbitral desató la violencia entre la selección local y sus rivales de Camagüey.

El juego llegó al noveno inning con empate de cinco carreras. En la décima entrada, la tensión alcanzó su punto culminante. El jugador Michael Thompson, de Camagüey, conectó un hit al jardín central con hombres en segunda y tercera, que significaban el empate y la victoria.

Entró la primera carrera y la segunda, que parecía iba a ser cortada por los cienfuegueros con un lanzamiento preciso al catcher desde los jardines, fue validada también por el árbitro Yovani Simón Martínez, en una decisión que desató una bronca multitudinaria en el terreno.

El desacuerdo escaló rápidamente, con empujones y altercados entre los jugadores y directivos de ambos equipos, creando un ambiente de gran tensión y violencia que resonó entre los asistentes al estadio, quienes gritaban airados desde las gradas.

Tras los desafortunados hechos, González hizo un llamado a las autoridades cubanas para enfrentar de manera radical las indisciplinas y manifestaciones de violencia, tanto de aficionados como de jugadores.

“¡Que vayan a juicio todos los que se porten mal! Yo me equivoco en mi trabajo y todos nos equivocamos, pero no podemos agredirnos porque esto no es la guerra… Hago un llamado a que se lleve a juicio a los que se porten mal y tengan conductas antisociales”, dijo el comentarista en el programa Bola Viva.

No es la primera vez que González recibe cuestionamientos y muestras de rechazo por sus opiniones.

En el Mundial de Rusia, tras la eliminación de Portugal, el comentarista deportivo se mostró compungido en grado extremo por Cristiano Ronaldo, algo que le criticó públicamente el periodista cubano Michel Contreras, calificando la actitud de González como “ciega parcialidad anti-Messi y pro-Cristiano”.