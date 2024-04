Adolescente cubano incursiona en la narración de juegos de béisbol a través de su propia página en Facebook

Fabián Morales Suárez es un adolescente cubano de 15 años que incursiona en la narración deportiva, sobre todo en materia de béisbol, siempre y cuando sus Elefantes cienfuegueros jueguen en su cuartel general, el estadio 5 de Septiembre.

En sus fotos que comparte en Facebook, el adolescente se ve feliz, y sobre todo, se observa a un muchacho que disfruta lo que hace, la narración, una práctica que al parecer experimenta desde 2020, aunque su página en la propia red social, nombrada “Swing al Aire”, tiene fecha de creación desde el 11 de mayo de 2023.

En ella comparte fotos, entrevistas y narraciones de los juegos en los que participa el equipo del cual es seguidor. Lo hace junto a un amigo llamado William y con sus propios recursos.

Este domingo 28 de abril, Fabián narró una indisciplina que sucedió en el terreno de juego del 5 de Septiembre, cuando un aparente error arbitral desató la violencia, entre los integrantes de los equipos de Cienfuegos y Camagüey.

“El muchacho ayer se hizo famoso, lamentablemente no para bien, pues su narración generó una infinidad de comentarios negativos y burlas sobre todo. En especial esa jugada final y la manera en que describió toda la protesta cienfueguera. Junto a su propio reclamo”, escribió sobre él el periodista deportivo Yasel Porto en un extenso post en Facebook en el que lo convida a que aprenda de los errores y nunca pierda las ganas de seguir creciendo profesionalmente.

“La narración no fue buena. Estamos de acuerdo. Muy lejos estuvo de eso. No voy a entrar en adjetivos porque el post no es para evaluar su locución”, aseguró Porto.

Sin embargo, su consejo es “que las caídas son parte del camino, sobre todo, cuando es el principio del camino. Si tanto le apasiona el deporte y le nace este oficio, que no lo deje de intentar. A lo mejor su talento no le alcanza para triunfar. Pero eso solo lo dirá el destino”.

El también conductor de programas en su paso por el canal Tele Rebelde, le comentó a Fabián sobre sus inicios.

“Cuando hoy escucho mis narraciones o intervenciones de hace 25 años quisiera hacer como el avestruz. Y aunque menos, lo mismo me pasará dentro de 25 años cuando vea lo que escribí o dije hoy en redes sociales, o mi trabajo actual en las Ligas Menores. Es parte del proceso de evolución”, afirmó el comunicador.

Asimismo, le pide al adolescente que “no dejes de luchar por el sueño mientras no afectes a nadie. Hay que aprender de los errores y no darle demasiada importancia a las críticas y las burlas. Por muy duras que sean. Aunque en este caso se ajustan a lo que pasó ayer, recuerda que tienes 15 años y ahora es el momento de meter la pata”.

También tuvo palabras para los que hoy se burlan de la narración realizada por el adolescente. “Y a los que escribieron. Están en su derecho y tampoco son adivinos sobre lo que había detrás de eso. Pero recuerden que estamos hablando de un “chama” que está haciendo lo que nadie más. Con sus megas, sin ganar un medio, y a un equipo que es el último lugar de la Serie Nacional. Cuando otros contemporáneos como él andan en otras cosas, algunos de ellos alejadas de los buenos valores sociales”.

A través del escrito, Porto manifestó su apoyo y ayuda para Fabián, para cuando lo necesite, y pidió a los que dirigen el deporte en Cienfuegos que no tomen represalias en contra del adolescente.

“No solo a través de él todo el mundo vio lo sucedido. Pero aunque hubiera sido así, no le quiten el derecho de seguir luchando por el sueño que un día yo y otros tuvimos y por suerte cumplimos”, agregó.

La publicación de Porto generó la aceptación entre sus seguidores, algunos disculpándose porque arremetieron contra el adolescente, sin saber quien le ponía voz y con el esfuerzo que lo hace para narrar la actuación de los cienfuegueros en la Serie Nacional de Béisbol.