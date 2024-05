Comienza la demolición de propiedad relacionada con Osama Bin Laden en Florida

Una casa construida en la década de 1920 y abandonada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que fue propiedad de un pariente de Osama Bin Laden, está siendo demolida en el estado de Florida.

La mansión está situada junto a West Colonial Drive, en Oakland, en el condado de Orange, y fue comprada por uno de los más de 50 hermanos de Bin Laden en la década de 1980, reportó en abril último WESH, un canal de televisión afiliado a NBC.

Una joven llamada Tara, quien solicitó mantener su apellido en el anonimato, relató a la televisora que mientras paseaba por el lago cercano, escuchó un ruido y observó una grúa, percatándose de que finalmente iban a demoler la construcción.

Según WESH, esta mujer ha vivido al otro lado del lago de esta mansión desde que nació: “La he visto abandonada, la he visto cuando había gente viviendo en ella, la he visto cuando era un lugar de bodas”, dijo la entrevistada.

Conoció la mansión mientras fue el hogar de Khalil Bin Laden y su familia, además puntualizó que su madre vio a los moradores de la casa abandonar la propiedad poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

“Cuando los Bin Laden fueron evacuados de la casa fue que se enteró de que creció conociendo a la familia de Osama”, dijo Tara.

El 19 de septiembre de 2001, Khalil Bin Laden y su familia fueron escoltados al aeropuerto para volar y reunirse con otros miembros de su parentela, para ir a Arabia Saudí, puntualizó WESH.

Desde entonces, la propiedad tuvo otros dueños, incluido uno que en 2019 esperaba vender parte del terreno a un promotor inmobiliario.

Según los registros del condado, la última vez que se vendió fue en 2021, en esa ocasión a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, LLC por sus siglas en inglés, señaló WESH.

La misma organización empresarial presentó un aviso en enero último según el cual realizarían “mejoras” a la propiedad, incluida la demolición y eliminación de estructuras de edificios residenciales.

El derrumbe total de la propiedad llevará semanas, apuntó la televisora citando a Kerry Bazinet, de Rock and Roll Demolition, compañía encargada de desmantelar la edificación.

Por su parte, Frank Herring, director del Cornerstone Group, que es dueño de la LLC que posee la propiedad, aseguró que tienen un plan para el espacio que aún no se ha presentado formalmente a la ciudad de Oakland.

Puntualizó que incluiría algunos espacios comerciales a lo largo del lado West Colonial de la tierra, algunas viviendas multifamiliares, y unos pocos acres conservados a lo largo de la orilla del lago.