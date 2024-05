Sor Nadieska sobre el Primero de Mayo: "Personas que no quieren participar y van porque se les pone en juego algún beneficio"

La Superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Nadieska Almeida Miguel, envió un mensaje a los cubanos que el miércoles participaron en los actos oficiales por el Primero de Mayo.

Nadieska, fuerte crítica del régimen, señaló la contradicción de celebrar el día de los trabajadores en un país donde no se respetan sus derechos y se preguntó si esos derechos son reconocidos incluso por los obreros.

"Es un día más al servicio de un sistema económico que no respeta los derechos humanos más básicos. Por ello debería ser una fecha para la reflexión sobre el respeto a nuestros derechos y el ejercicio de nuestros deberes", acotó.

En un texto compartido en su Facebook, la religiosa recordó que hay trabajadores cubanos en prisión solo por exigirle al gobierno que les restituya sus derechos, como tener una buena alimentación, un salario digno, condiciones de trabajo seguras y poder expresarse libremente.

"¿Cómo puede salir a marchar y celebrar un pueblo trabajador cuando tiene hijos que cumplen injustas condenas? ¿Es que acaso con esa marcha se reclama la libertad para sus hijos? ¿Cómo es posible que se celebre un día de reconocimiento para los trabajadores si al volver a casa le esperan apagones y mesas vacías?", cuestionó.

Captura de Facebook / Nadieska Almeida

La monja cubana acusó al gobierno de amenazar a los estudiantes con quitarles su derecho a los exámenes si no iban a las marchas. Denuncias similares reportaron trabajadores de la empresa farmacéutica BioCubaFarma en Santiago de Cuba, quienes fueron sancionados por no asistir al desfile.

"Qué tristeza ver personas que no quieren participar y van porque se les pone en juego algún beneficio. No juzgo, simplemente me pregunto hasta cuándo permitiremos que se juegue con nuestra conciencia", recalcó Sor Nadieska.

Miles de personas, la mayoría trabajadores de empresas estatales y estudiantes, asistieron a los actos por el Primero de Mayo convocados por el gobierno a pesar de la grave crisis nacional, con interminables apagones, escasez de alimentos y el colapso de servicios básicos como la Salud y la Educación.