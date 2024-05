Diseñador de modas venezolano Prince Julio César dirigirá Miss Universo Cuba

El diseñador venezolano y asesor de moda, Prince Julio César, liderará el certamen Miss Universo Cuba (MUC) en la ciudad de Miami, marcando así el histórico regreso de la nación caribeña al concurso de belleza después de 57 años de ausencia.

Organizar el evento es una “oportunidad maravillosa”, declaró el director nacional del MUC al canal Telemundo, según video publicado en Facebook.

El concurso se realizará durante el verano, en el sur de la Florida, porque “alberga la diáspora más grande de la comunidad cubana”, señaló.

“Todas pueden participar” dijo el diseñador. “Las que nacieron en Cuba y que se vinieron a esta ciudad (Miami)”.

Se incluyen también aquellas mujeres que “hayan nacido en Estados Unidos, pero uno de sus padres tiene que demostrar que es cubano, con pasaporte y registro de nacimiento”.

Recalcó que deben ser féminas inteligentes y “tener un mensaje que llevar”, a la vez que recalcó que no importa el tamaño o complexión.

Las solicitudes se mandarán vía internet y se harán dos castings abiertos al público, explicó a Telemundo.

“La meta es tener 20 mujeres para que concursen en esa noche final”, declaró Prince Julio César quien añadió que se hará una preparación previa por tres meses.

Durante este período, las jóvenes participantes recibirán clases de pasarela, oratoria, fotopose y llevarán a cabo un proyecto social.

“La belleza de la mujer cubana es increíble, siempre me he dicho cómo es posible que estas mujeres no están en Miss Universo”, comentó el diseñador venezolano quien admitió estar muy entusiasmado con esta oportunidad profesional.

Según Prince Julio César, lo más llamativo hasta el momento ha sido la “recepción del público”, considerándola increíble a pocas horas del anuncio oficial del regreso de Cuba al certamen que promueve la belleza femenina.

Captura Instagram / @princejuliocesar

“Las personas se han acercado de una manera bonita, maravillosa, con mensajes agradables y positivos”, recalcó el artista resaltando el apoyo que ha recibido el retorno de las mujeres cubanas al concurso Miss Universo.

“Esa es la gasolina que nos da la gente para seguir trabajando”, enfatizó el venezolano.

Recientemente, se anunció el regreso de Cuba al concurso Miss Universo, tras 57 años de ausencia, lo que generó expectativas entre las personas.

La cuenta de Instagram Miss Universe Cuba enfatizó que la posibilidad surgió cuando la nueva dueña del concurso, la tailandesa Anne Jakrajutatip, comentó que “le gustaría visitar la Isla y dejó la puerta abierta para que las mujeres cubanas participaran de nuevo en el certamen”.