Padre cubano pide visa humanitaria para su hijo con cáncer: “Esta enfermedad es contrarreloj”

Un desesperado padre cubano, residente en Estados Unidos, pidió ayuda a la comunidad cubana e internacional para poder tramitar una visa humanitaria para su pequeño hijo de dos años, padeciendo de cáncer en Cuba.

Ronald Rodríguez recurrió a las redes sociales para exponer su historia, en la que se refleja el temor por las complicaciones que puedan derivarse de la enfermedad de su hijo Elier Fabián Rodríguez Rosado, si no se actúa rápido.

“Cuando me decidí a salir de Cuba en busca del sueño americano como muchos, dejando a mi esposa embarazada, tratando de buscar un mejor futuro para ella y mi hijo que estaba por nacer, no pude estar cuando nació mi hijo y cuando el niño tenía 15 meses el destino me jugó una mala pasada, le diagnosticaron cáncer al niño en el hospital pediátrico de Matanzas”, relata en un extenso post en la red social Facebook.

Captura de Facebook/Ronald Rodríguez

Asegura que ese fue un momento para que se le derrumbaran sus planes y dijo que sintió que su “mundo se venía abajo, tantos planes, ilusiones todo eso, ya no significaban nada”.

A pesar de que la batalla del pequeño contra la enfermedad comenzó y ya va por su sesión ocho de quimioterapia, “el tumor en vez de reducir está creciendo”.

Explicó que “el niño tiene un neuroblastoma en la glándula suprarrenal derecha que según los médicos de Cuba no es operable en estos momentos por el tamaño que tiene el tumor, sería casi una cirugía suicida”.

El pequeño padece, además, de una anemia crónica, cuestión que impide que se le puedan poner citostáticos tan fuertes.

Igualmente, afirmó que tiene el parole puesto desde el mes de diciembre, al igual que la mamá del niño, “pero no se sabe aún si los aprueben y esta enfermedad desgraciadamente es contrarreloj, por eso nuestra desesperación de acudir a las redes sociales para pedir ayuda humanitaria”.

Captura de Facebook/Ronald Rodríguez

Días antes, Alibeth Rodríguez, madre de Ronald y abuela de Elier Fabián, también se expresó en Facebook diciendo que su nieto “merece una oportunidad”, señalando que no está respondiendo a los tratamientos administrados en el Hospital Pediátrico William Soler, en La Habana.

Elier Fabián, que cumplirá dos años el próximo 18 de mayo, “ya va por siete sesiones de quimio con los medicamentos Vincristina, Ciclofosfamida y Dactinomicina”, dijo la angustiada abuela.

Esta abuela, reflejando la desesperación familiar, preguntó: “¿Qué podemos hacer? ¿Sentarnos de brazos cruzados a ver cómo el niño se deteriora poco a poco por esos sueros que no le han hecho nada, al contrario, el tumor va en aumento con riesgo de que comience hacer una metástasis?”.