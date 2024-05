Cubana recibe medicamentos para su hijo tras denuncia en redes: “Cuando una madre pelea ustedes tiemblan”

La cubana Rosalba Castillo, quien denunció el lunes en redes sociales la falta de medicamentos para tratar la enfermedad de su hijo, alertó que apareció el fármaco gracias a que emplazó al gobierno de Pinar del Río.

“¿Había o no había medicamentos en Pinar del Río, o hicieron magia?”, escribió en Facebook la enfurecida madre, haciendo hincapié en que “cuando una madre pelea con la razón por un hijo, ustedes tiemblan”.

Captura de Facebook / Rosalba Castillo

Su hijo sufre del Síndrome de Lennox Gastaut, una encefalopatía epiléptica que comienza en la infancia. Para tratarla, necesita el medicamento llamado Levetiracetam, del cual le habían informado que no estaba disponible.

Este hecho motivó que Castillo emplazara al régimen: “Una vez más me quito la venda y dejo de vivir en el monstruo, mientras tenga vida, fuerzas, voy a seguir luchando y exigiendo los derechos de mis hijos y de muchos niños más. ¡Libertad!”.

Cinco horas antes de informar que el gobierno había entregado el medicamento, Castillo hizo una publicación, también en la red social Facebook, afirmando que el régimen era el culpable de poner en riesgo la vida de su hijo: “Ustedes sabían que el medicamento hoy en la noche se terminaba y me pusieron a correr junto al neurólogo Zaldívar y a la compañera Marisol para ahora venir con el cuento que hubo medicamento y mi hijo no alcanzó”.

Captura de Facebook / Rosalba Castillo

Según esta madre, le informaron que tendría que esperar una semana para obtener el fármaco, al tiempo que advirtió que el burocratismo del gobierno sería responsable de lo que pasara con la vida de su hijo: “La enfermedad de mi hijo no espera, mañana a las 9:00 am debe tomarlo y por culpa de otra negligencia de ustedes no lo tendrá”.

Castillo denunció que la causa del problema está en una demora para llevar unos documentos a La Habana, un papeleo que pone en riesgo a su pequeño: “Yo no sé quién va a mandar el medicamento, si es el ministro de salud, o el mismo Miguel Díaz-Canel, pero el medicamento es para ya”.

Por último, cansada de las mentiras del gobierno, la enfurecida madre advirtió que no iba a parar, “no voy a permitir quedarme de brazos cruzados mientras a ustedes los niños de este país no les importa en lo más mínimo”.

No es la primera vez que Castillo denuncia en redes sociales que el burocratismo del gobierno pone en riesgo la vida de los infantes. Señaló que anteriormente también tuvo que recurrir a este medio para exigir los fármacos que necesitaba su sobrina.

En 2021, esta mujer expuso la falta de apoyo del gobierno cubano a pesar de conocer la enfermedad de su hijo. Desde entonces, ha estado luchando contra las mentiras del régimen.

El caso de esta madre se repite con frecuencia en las redes sociales, donde las personas encuentran una tabla de salvación y su última esperanza para resolver sus problemas en medio de una crisis económica asfixiante.

Recientemente, otra madre cubana pidió ayuda para sacar del país a su niña de cinco años enferma de leucemia, ya que en Cuba no hay recursos para tratarla.

Yailé Torres Torres explicó en un video que su hija fue diagnosticada con una leucemia linfoide aguda, por lo que fue necesario ingresarla en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, en La Habana.

En abril último, el caso de un joven cubano de 21 años con diagnóstico de aplasia medular, y necesitado de un medicamento para hacer frente a su enfermedad, motivó que se recurriera a las redes sociales para pedir ayuda.

"¡Urgente! Se requiere ayuda para Leodanis Morales Alemán en Nuevitas, Camagüey", compartió Javier Díaz desde su perfil en Facebook, instando a la comunidad cubana y otros interesados a ayudar al joven.