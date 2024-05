Muere joven cubana en accidente de tránsito en México

Una joven cubana falleció en un accidente de tránsito ocurrido dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el sábado último.

La víctima fue identificada como Erenia Victoria Escalona, de 34 años, y viajaba en el asiento del copiloto de una furgoneta con placas de circulación PBB-58-89, según confirmó una fuente al diario digital 14ymedio.

La nota del medio independiente señala que en el vehículo viajaban también los cubanos Rogelio Leyva, de 42 años, Gilberto González (22), Jiorvis Ramírez (39) y Marilín Zamora (34), quienes fueron trasladados al Ministerio Público. Leyva conducía la camioneta, indicaron las autoridades.

El fatal accidente ocurrió en las primeras horas de la mañana del sábado, en la vía que conecta los accesos de las terminales 1 y 2 del aeropuerto, donde la vagoneta Volkswagen se estrelló contra uno de los muros de contención, reportaron medios locales de prensa.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar del incidente y vieron dentro del vehículo a una mujer inconsciente, por lo que solicitaron los servicios de emergencia.

Al llegar los paramédicos al lugar del siniestro, Escalona “ya no contaba con signos vitales” y los sanitarios confirmaron su muerte, indicó el sitio Telediario.

Según los peritos, el conductor perdió el control del vehículo al pasar por una curva, “posiblemente por el exceso de velocidad”, e impactó contra la cerca de contención, a la altura de la avenida Capitán Carlos León González, en la colonia Peñón de los Baños.

Los reportes de los medios de prensa no precisaron si los cubanos involucrados en el accidente eran migrantes de tránsito por el país o residentes en México.

Sin embargo, de acuerdo con publicaciones en Facebook, Escalona planeaba reunirse con su hijo mayor, Yoangel Leyva, residente en Estados Unidos.

Captura de Facebook/Yoangel Leyva

La joven fallecida era natural de Manzanillo, madre de dos hijos y especialista en ensayos químicos, físicos y mecánicos, según la información de sus redes sociales.

Leyva manifestó el sábado su consternación por la pérdida de su mamá, a quien dedicó conmovedoras palabras: “Es un dolor tan grande mi madre que tan solo a un paso de estar juntos de nuevo te me fueras. Mamá, no sabes qué vacío me has dejado, es que aún no lo puedo creer, mi madre bella con tu sonrisa hermosa”.

Decenas de personas lamentaron el fallecimiento de Escalona y enviaron condolencias a su familia por la terrible pérdida. En sus mensajes reconocieron a la joven como una madre y mujer ejemplar.