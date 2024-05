Díaz-Canel y Lis Cuesta celebran el Día de la Victoria en Rusia: "¡Cuántas emociones se viven desde aquí!"

La no Primera Dama de Cuba, Lis Cuesta, se mostró emocionada en redes sociales tras participar este jueves en Moscú en el Día de la Victoria, una fecha en la que Rusia celebra la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"¡Cuántas emociones se viven desde aquí! ¡Qué grande el pueblo ruso que ha marchado orgulloso de su soberanía y valor! ¡Abajo el fascismo! ¡Gloria a los pueblos dignos que defienden su independencia!", escribió en Twitter una exultante Lis Cuesta.

El desaforado entusiasmo de la esposa de Díaz-Canel ante el aparatoso desfile militar con que el gobierno ruso celebró hoy el 79 aniversario de la efeméride desató de inmediato la reacción de muchos cubanos, cuyas emociones diarias son bastante menos placenteras.

"Desde Cuba también se sienten emociones, por ejemplo, yo, hoy me levanté (no digo que desperté porque no pude dormir) con el corazón en modo estropajo por los apagones, el calor y los mosquitos"; "¿Qué sabrás tú de emociones si nunca has tenido que hacer 48 de colas para extraer dinero de un cajero automático?"; "Pregúntale al pueblo de Cuba cuántas emociones se viven con más de 10 horas sin electricidad, con días sin agua, con no saber que van a comer el día de hoy", respondieron indignados algunos comentaristas.

Otros hicieron hincapié en la buena vida que se da la pareja en sus frecuentes viajes al extranjero en búsqueda de apoyo efectivo para la maltrecha economía cubana.

"El pueblo ni pan tiene y estos sing... viajando como dos millonarios"; "¡Qué rico hacer turismo a costa del erario público!"; "Que felicidad. Durmieron a pierna suelta, y nosotros no pegamos ojo. Madrugada sin corriente, un abuso, así es muy rico pedir resistencia"; "La que no es primera dama y trabaja en su trabajo ¿Qué pediste en 'tu trabajo' licencia sin sueldo o vacaciones?"; comentaron otros.

No faltó quien preguntara si el hijo de Lis se sumo al viajecito.

"Cuéntanos de los 'menuses' y jamazones. ¿Cómo la está pasando Manolito de su mami y de su papi Migue? ¿Van a seguir ahí el Día de las Madres?", cuestionó con ironía un internauta, mientras otro aseveró que Putin debe estar loco pr que se acaben de ir esos "parásitos" que solo saben pedir y que no producen nada.

Díaz-Canel, por su parte, calificó de "honor" haber estado en la tribuna presidencial desde donde Vladimir Putin, el bielorruso Alexander Lukashenko y otros invitados presenciaron el desfile de poderío ruso.

"Un honor compartir tribuna con el Presidente Vladimir Putin y otros líderes de naciones que entregaron las vidas de sus mejores hijos a la lucha contra el fascismo; con veteranos de la Gran Guerra Patria, con el heroico pueblo ruso que no se deja arrebatar su admirable historia", escribió el gobernante cubano, al parecer tan emocionado como su esposa.

El entusiasmo desatado de Lis Cuesta y Díaz-Canel llega pocas horas después de que decenas de cubanos reaccionaran indignados al nuevo viaje de ambos a Rusia, ello mientras el pueblo vive ahogado entre escasez y apagones que este mismo jueves llevan un pronóstico de más de 1,200 MW de afectaciones.

La población de la isla, que padece constantes apagones, escasez de comida y una inflación galopante también cuestiona los viajes de Cuesta, quien según el propio mandatario "no es primera dama", pero quien en la práctica funge como tal a pesar de que no ostentar ningún cargo reconocido dentro de las delegaciones oficialistas.

Durante su visita a Rusia los representantes del régimen de La Habana visitaron el Monumento a Fidel Castro, en la Plaza que lleva su nombre, en el Distrito Sokol en Moscú, y este jueves Díaz-Canel se ha reunido con Putin, al que ha entregado una carta de Raúl Castro.

Este es el tercer viaje de Díaz-Canel a Rusia y según la cancillería cubana el objetivo del viaje es "abordar prioridades de la agenda bilateral".