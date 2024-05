Madre cubana a punto de ser desalojada con sus niñas tras perder su trabajo en Miami

Una madre cubana con dos hijas pequeñas está a punto de ser desalojada del apartamento donde viven alquiladas tras perder su trabajo.

La mujer acudió al tiktoker Dairon Cano, quien divulgó el caso en su cuenta para pedir ayuda a sus seguidores.

Visiblemente afectada, relató que ella trabaja como conductora de Uber, pero el pasado 12 de abril le chocaron su auto y desde entonces no ha podido volver a su empleo, porque la compañía de seguro aún no se lo ha reparado.

"No puedo pagar la renta. Hablé con el dueño, le dije: 'mire, señor, yo con usted siempre he quedado bien, en tiempo y forma. Es primera vez que no le pago. Apenas llevo cuatro días de retraso con la renta'", detalló.

"Le dije: 'déjeme vivir los dos meses de fondo que tengo con usted, no sea tan inhumano, yo tengo dos niñas chiquitas'", recalcó.

Entre lágrimas, la afectada mostró la orden de desalojo que solicitó el propietario de la vivienda contra ella, por solo cuatro días, y aseguró que puede enseñar los comprobantes de pagos que muestran su seriedad a la hora de pagar su renta.

También reveló que está separada del padre de las niñas. Al no tener carro, se ha visto impedida de llevarlas al daycare y ha pasado mucha necesidad, porque ha tratado de buscar empleo en tiendas cercanas sin éxito.

Dairon pidió a sus seguidores que le escribieran al privado y él les dará el número de teléfono de la mujer para que le envíen sus donaciones para poder la renta de este mes.

"No me da pena pedirles ayuda porque de verdad la necesito, pena me daría robar", expresó ella llorando.

En otro video, el tiktoker anunció que llevaría a la madre y a sus niñas al mercado a comprar agua y alimentos.

"Esto es lo que tenemos que hacer, ayudarnos y a apoyarnos entre nosotros los cubanos. Vamos a dejar los chismes y los bretes", pidió.