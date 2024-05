Régimen se moviliza para evitar protestas en Cuba, activistas denuncian acoso policial

El régimen se movilizó este sábado contra activistas cubanos para evitar manifestaciones ciudadanas la víspera del aniversario de la caída en combate del Héroe Nacional cubano, José Martí, y en el contexto de un creciente descontento popular por los prolongados apagones en la isla.

Los activista Wilber Aguilar Bravo, y los intelectuales Jorge Fernández Era y Miryorly García han denunciado sitios a sus viviendas.

"Ayer dijeron que no se reprime a nadie por pensar diferente y hoy amanezco así. Soy cubano de a pie con miles de problemas y ustedes continúan su acoso contra mí y mi familia. En el país dónde no hay ciegos pero muchos mudos. Libertad para mi hijo Walnier y todos los presos políticos. Sin libertad de expresión, sin libertad de movimiento, sin libertad de manifestación, sin libertad de ningún tipo. LIBERTAAAAAAD", denunció Aguilar Bravo en una publicación en Facebook.

Publicación en Facebook

Asimismo, publicó imágenes del asedio de varios carros policiales afuera de su domicilio.

También Fernández Era afirmó que desde la mañana un carro patrullero con dos policías uniformados se encuentran en los bajos de su casa e incluso cuando salió a botar la basura lo condujeron al carro y le solicitaron su carnet de identidad. "Son tan deshonestos que no aceptan que el objetivo de tal despliegue soy yo. Solo están, lo dicen con absoluto cinismo, «cumpliendo con su trabajo»", expresó.

Publicación en Facebook

La editora e investigadora Miryorly García, por su parte, dijo que le entregaron ·una ilegal prohibición de salir de mi casa, una prisión domiciliaria ilegal y temporal. La única explicación que puedo verle es porque hoy es 18 y si a mí me da por parame en un parque con una flor para José Martí en vísperas del Aniversario de su fallecimiento o con un cartel que diga la hermosa palabra LIBERTAD, tan revolucionaria esa palabra en sí misma, se cae la Revolución", afirmó.

La investigadora Alina Bárbara López y Jenny Pantoja Torres, por su parte, lograron llegar al Parque de la Libertad de Matanzas para poner una ofrenda floral a los pies de Martí.

Publicación en Facebook

Bárbara López afirmó en una publicación que no dejaría de hacer su acto de protesta cívica mensual a pesar del acoso del régimen que el pasado 18 de abril la detuvo violentamente a tal punto que los médicos debieron inmovilizarle una mano que resultó lastimada.

Al final de su post se refirió a la reciente entrevista realizada por el periodista francoespañol Ignacio Ramonet al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, donde este aseguró que en Cuba no se reprime el disentimiento.

Publicación en Facebook

"El 18 de junio sí estaré en el Parque Central de La Habana. Tranquilizo a los amigos y personas que se preocupan por mi seguridad: no me ocurrirá nada. De ello me convencí al leer la entrevista donde el presidente "inteligente, comedido y sensato" que nos presentó Ramonet; un hombre que, según el entrevistador, se destaca por "sus atinados análisis, su visión anticipadora y sus consejos acertados"; pues bien, ese dechado de virtudes denunció enérgicamente la brutalidad de la policía en Estados Unidos con estas palabras: "Hemos visto escenas de una profesora, ya una persona entrada en edad, sometida, reducida, humillada en el piso. Eso no pasa en Cuba, ¡eso no pasa en Cuba!".

Como eso describe exactamente lo ocurrido conmigo el 18 de abril pasado en el punto de control policial de Bacunayagua, entonces debo creer que el presidente Díaz-Canel dio órdenes explícitas a Seguridad del Estado para que no me molesten. Es eso, o que la "república independiente de Bacunayagua" ya no forma parte de Cuba.", afirmó.

También hay reportes de que el régimen ha citado a manifestantes de las recientes protestas en Baracoa y militarizado calles en Santiago de Cuba, ante el clima de insatisfacción popular por la crisis energética que mantiene a los cubanos con apagones de hasta 20 horas diarias.