Cubana llega de sorpresa a la isla y se reencuentra con su madre en pleno apagón

Una cubana le dio la mejor sorpresa a su madre en el Día de las Madres al regresar sin avisar para reencontrarse con ella después de dos años. Un momento del que nos ha hecho testigo la protagonista de esta sorpresa a través de su perfil en TikTok, donde la bella escena se ha vuelto viral.

El vídeo publicado por @nirsita02, una cubana residente en Tampa, recoge el momento en el que llega a la casa de sus padres en pleno apagón y la reacción de su madre es pura emoción. La mamá no pudo contener la emoción y ni siquiera puede abrirle la puerta a su hija de los nervios de volver a verla.

"Después de dos años regreso a mi país a darle sorpresa a mi mamá por el Día de las madres. Ella esperaba un paquete", escribió esta joven cubana junto al bello vídeo, en el que se escucha llorar a madre e hija.

"Le entraste en pleno apagón, pero la energía de ese abrazo no tiene comparación. Bendiciones", "He llorado con ese vídeo. Por Dios que ganas tengo que llegue ese día para poder abrazar a mi madre", "Que sentimiento me da todos llegan y ellos están en pleno apagón", "Escuchar esa mamá llorando de felicidad" o "Lo bonito que es volver a sentir el calor de un abrazo bendiciones. Yo espero mi momento sea pronto", son algunos de los mensajes que se leen junto al vídeo.

Los reencuentros de cubanos se han convertido en un tipo de contenido en redes sociales como TikTok, donde usuarios comparten estos momentos que viven tras años separados de los suyos, emocionando a la comunidad de cubanos de la plataforma, que consumen y viralizan estos vídeos