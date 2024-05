Cubana seguidora de Milei en Argentina: "Le llevo un regalo para abrir los caminos"

Una cubana residente desde hace 15 años en Argentina se declaró fiel seguidora del presidente Javier Milei, al que incluso le llevó unos muñecos de regalo al singular acto celebrado este miércoles en el estadio Luna Park, donde el mandatario cantó, se disfrazó y también presentó un libro.

“Yo soy creyente. Esto en Cuba es para abrir los caminos. Esto en Cuba da suerte. Son unos muñecos que tienen madera cubana... a mí me resulta. Voy a intentar entregárselos”, dijo la anciana al ser entrevistada en los alrededores del estadio previo al acto.

“Yo tenía que venir porque mira Milei es sui generis. Tiene unas características especiales. Es re simpático. Es muy inteligente, es muy capaz y me cae bien [...] Es una libertad sui generis, como digo yo. Nunca vista. Yo he visitado varios países porque yo trabajo en una empresa naviera y he conocido muchos países pero las características de Milei solamente las he visto en él”, añadió la señora, que incluso precisó que se afilió al partido político del presidente argentino.

La anciana celebró lo que más le gusta del actual gobernante argentino y precisó que lo que más le sorprendió fue que antes de la asunción de la presidencia él dijo la realidad de lo que iba a suceder en el país.

“Eso de planes, de vivir del cuento, se acabó […] Me parece que es un hombre que está tratando de organizar el país, de enderezarlo. Es muy difícil. No es fácil porque fueron mucho años de vicio, fueron muchos años de robo fueron muchos años de inmoralidades", destacó.

La cubana emigrada celebró la cantidad de personas intentando entrar en el estadio aunque no tuvieran entradas.

“Aquí sí no le pagan a nadie. Porque a mí nadie me paga para yo venir. Yo vengo por convicción”, subrayó.

La libertad de expresión se esfumó cuando al ser preguntada sobre las causas por las que abandonó Cuba, declinó responder.

“No puedo decir porque después no puedo entrar a Cuba”, dijo escuetamente. No obstante la señora sí dijo que en Cuba hay una gran escasez tras 65 años del mismo gobierno.

"Yo veo que aquí hay dificultades pero si la gente trabaja no tiene problemas y es a lo que él insta, a que se trabaje”, concluyó la entusiasta anciana.

El polémico presidente de Argentina se dio un baño de masas este miércoles en el Luna Park, donde inició el extravagante recital de presentación de su nuevo libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica entonando su himno oficioso titulado "Panic Show", junto a una banda de rock integrada por algunos de sus colaboradores más cercanos.

Lo hacía ante miles de sus seguidores, que exhibieron cánticos contra la expresidenta argentina Cristina Fernández y el presidente español Pedro Sánchez.