Cubana compara a Cuba con Puerto Rico tras regresar a su país 18 años después

Una joven cubana residente en EE.UU. pero que también vivió en Puerto Rico pidió opinión a sus seguidores tras comparar lo mal que le fue en su retorno a su país de nacimiento comparado con otra visita que hizo a llamada Isla del Encanto, donde asegura que fue muy bien tratada.

La tiktoker -identificada como “Aloha Yeni”- precisó que ella salió de Cuba cuando era niña y con el tiempo en Puerto Rico nacieron dos de sus hijos, no obstante, la joven enfatizó que ella no muere por ningún país y que sus juicios son a partir de sus experiencias y no de sentimientos subjetivos.

“Mi forma de pensar es que yo no muero por ningún país, ni por Cuba, ni por Puerto Rico, ni por EE.UU., yo muero por mis hijos y reconozco las cosas buenas de todos lados. Aunque sea cubana si veo algo mal lo digo. No me interesa que mis hijos sean puertorriqueños, si veo algo mal lo digo, también. Lo mismo con Estados Unidos”, aclaró antes de relatar cómo fueron sus experiencias en las dos islas con las que está vitalmente ligada.

Aloha Yeni dice que al regresar a Cuba 18 años después no fue lo mismo, y no precisamente por la escasez material, sino por la pobreza en la educación formal y en el trato en general.

Cuenta que no era que no la saludaran los vecinos, sino que el trato de todo el mundo hacia ella no era natural y estaba marcado por segundas intenciones.

A ello se sumó el maltrato que sufrió en el aeropuerto y en todos los lugares donde estuvo, a excepción únicamente de un paladar en Marianao que dice que le encantó.

Relata que solo le daban los buenos días si ella los daba antes, y siempre le respondían con la miradita de “esta la que se quiere hacer la americana”.

“Me trataban como extranjera y no como cubana. No te dan deseos de regresar y mucho menos de eventualmente volver a vivir en tu país si es que fuera libre en algún momento”, concluyó.

Sin embargo, el regreso a Puerto Rico cuenta que fue muy diferente.

“Cuando fui a Puerto Rico el sentimiento fue totalmente diferente. A pesar de todos los que dicen que si la violencia y toda esta locura. Yo no experimenté eso en ninguna parte que fui y recorrí Puerto Rico entero”, aseveró.

“Siento decirte que la gente de Puerto Rico es mucho más agradable que la gente de Cuba porque en Cuba todo el mundo es prepotente. Todo el mundo es complejista y si no te conocen y no eres un turista con el que puedan tener algún tipo de oportunidad de cogerte algo, te tratan a la una mi mula”, comparó.

La cubana dijo estar preguntando eso porque en su casa todos son cubanos que se mueren por Cuba aunque las experiencias sean negativas como las que vivió ella.

En el apartado comentarios, muchos internautas coincidieron con ella, aunque una parte culpó de ese deterioro y esa degeneración de la sociedad cubana al castrismo, algo que la llevó a manifestar su desacuerdo en otro video.

"Estoy un poquitico cansada de la excusa eterna de los cubanos que dicen que hay que culpar de todo a Fidel y al comunismo [...] Dejen de comparar lo que es la necesidad con la idiosincrasia del ser humano", aseveró.

La tiktoker puso como ejemplo otros países que también tienen pobreza y muy mala situación -incluso más que en Cuba- y sin embargo no son tan altivos y prepotentes como ella vio a los cubanos residentes en la isla.

La polémica esta servida ¿Tú que opinas?