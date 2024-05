Oniel Bebeshito: "Todo mi éxito se lo debo a Cuba"

En medio del éxito que está teniendo su primera gira por Europa, Oniel Bebeshito hizo una pausa para compartir un reflexivo mensaje reconociendo el camino que ha desandado y celebrando sus logros.

"El que no reconoce su historia está condenado a repetirla , yo soy cubano papi, qué bola, nacido y criado en Cuba, pasando trabajo como cada cubano, luchando por un sueño", comienza el post que acompañó de varias fotos de conciertos y de números de sus canciones.

"Todo mi éxito se lo debo a Cuba y a todos los cubanos que están por el mundo entero que, gracias a ellos tengo una canción hoy #27 en tendencia de música y, como si fuera poco, #94 en las canciones más escuchadas en el mundo en los últimos tres días", ejemplificó.

Y para quienes pueden pensar que es poca cosa lo conseguido les dijo que para él es un "súper logro", porque sabe "perfectamente lo que no es tener nada y que nadie me dé nada y tener que ganármelo a pinguancia como decimos nosotros".

"Hoy la vida me ha premiado y en mi país tengo 8 canciones en el TOP 10", celebró en el mensaje, que cerró confesando su voluntad de seguir creciendo y sumando: "Vamos por más, un día dije que todo el que confía en mí se va a sentir orgulloso".

Aplausos por su esfuerzo continuado, su humildad para no olvidar nunca de dónde viene ni lo que ha construido y bendiciones y deseos de más sueños hechos realidad y metas profesionales cumplidas, provocó el joven reguetonero con sus palabras en redes, donde siempre sus fans reconocen en él a uno de los exponentes del género urbano más queridos, seguidos y con una trayectoria en ascenso.

Tampoco faltaron el apoyo y cariño de colegas: "Sigue rompiendo", le dijeron Charly & Johayron; "Amén mi brother, vienen cosas más grandes aún", añadió el violista Zamir; "Enfoque tocayo, enfoque", comentó L Kimii.

Entre los más de mil comentarios que se acumulaban en el post a tan solo doce horas de compartido se lee también las palabras de elogio, amor y orgullo de su madre.

"Mi hijo cómo has crecido, lo más importante es el premio de ese público que te quiere, tu familia, tus amigos.Todo esto lo has sudado junto a tu banda, nadie te lo ha regalado , te tocó coronar , siempre me tendrás en tu público; te amo tu mamá", le dijo.

Antes de este post, Bebeshito había compartido vídeos de su actuación en Barcelona, otro concierto sold out consecutivo de su gira por el Viejo Continente.