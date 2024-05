Cubana se reencuentra con su hijo y sus padres en Estados Unidos tras cuatro años separados

Una cubana compartió el emotivo momento que vivió en un aeropuerto de Estados Unidos, donde volvió a abrazar a su hijo y a sus padres después de cuatro largos años. Un conmovedor reencuentro que se ha vuelto viral en la red social TikTok, donde esta madre cubana publicó la bella escena.

La usuaria que emocionó las redes sociales con su reencuentro fue @arimarquezfernand, a quien vemos corriendo hacia su hijo en cuanto lo vio. Visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, lo abrazó nuevamente.

"El dolor sufrido en la separación no es nada comparado con la alegría del reencuentro", escribió esta cubana, que llegó al aeropuerto con los tradicionales globos de bienvenida con la bandera estadounidense.

Ante las imágenes, ha sido inevitable que los usuarios reaccionen con emoción ante lo que transmite este bello reencuentro. "Yo he llorado, no me imagino lo que es estar lejos de un hijo, me imagino que es como una condena solo para valientes", "No sé si tendré la suerte de tener a los míos aquí conmigo algún día, pero me alegro por todas las mamás que sí lo logran" o "He llorado no me imagino estar lejos de mi hija", se lee en el tablón entre los mensajes de felicitaciones para esta cubana.