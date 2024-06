Mujer detiene a presunto ladrón en feria de Santiago de Cuba

Una mujer capturó a un presunto ladrón en una feria de Santiago de Cuba y no lo soltó hasta que un policía se lo llevó detenido.

El suceso fue difundido en un video por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en su perfil de Facebook.

Según explicó, el hecho ocurrió en la feria agropecuaria situada en la céntrica Avenida Sueño.

"Mujer con los tres pares de co......es que les faltan a muchos hombres captura a ladrón y abusador de mujeres", dijo.

"Captura a un ladrón que se aprovechó de una mujer vendedora y con niño en brazos para robarle todo el dinero de la venta", detalló.

En el video se ve a la protagonista, quien al parecer es también vendedora, relatando indignada que había visto a un hombre robando a la mujer cuando esta se había agachado a coger unos plátanos.

"Eso no se hace", exclamó molesta, e inmediatamente, sin pensarlo mucho, salió caminando en busca del supuesto ladrón.

Seguidamente se ve cómo ya tenía sujeto a un hombre por el pulóver y solo gritaba: "¡Fue él!".

Se acercaron más personas que entregaron al hombre -quien negaba haber cogido nada- a un policía que estaba en el lugar. En medio de la algarabía llegó también la víctima del robo con su niño y le lanzó una galleta al detenido.

Escenas como estas se repiten cada vez con más frecuencia en Cuba, donde los asaltos y robos van en aumento, en medio de la peor crisis socioeconómica jamás vivida en Cuba.

A finales de abril, también en Santiago de Cuba, el pueblo detuvo a un presunto ladrón que actuaba en pleno mediodía en el área de San Pablo, en el barrio periférico de Micro 9.

Mayeta Labrada compartió un breve video en el que se veía al hombre agachado y con las manos atadas a la espalda, mientras discutía con uno de sus captores.

"Lo cogieron robando, se cambió de pulóver para que no lo reconocieran, pero todos los hombres de mi barrio le persiguieron hasta que lo cogieron", relató una testigo.

El sospechoso acusaba a las personas de haberlo golpeado.

"Fíjate que no estás echando sangre, no estás hinchado, no te han dado golpes", le contestó el vecino del lugar.

Días antes, residentes en la ciudad santiaguera apresaron y ataron a un ladrón en plena calle y lo mantuvieron neutralizado hasta que llegó la Policía.

El sujeto fue amarrado a la reja de una vivienda en la calle Escario, entre Pizarro y Hernán Cortés. Según testigos, le había quitado un celular a una señora en las inmediaciones de la Plaza de Marte, aunque él repetía que no había hecho nada.

Al llegar un policía al lugar, la gente le gritó que no soltara al ladrón.

A mediados de abril, el pueblo detuvo a un presunto ladrón que le arrebató un celular a un adolescente que estaba en la puerta de su casa, y lo mantuvieron inmovilizado hasta que llegó la Policía.

Los hechos sucedieron en la Calle 6, entre D y E, en el reparto Sueño, céntrica barriada de la ciudad.

En las imágenes captadas se apreciaba el estado de ansiedad del ladrón, que al parecer fue golpeado en un ojo, que se le veía cerrado.