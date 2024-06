Termoeléctrica Guiteras se conectará al sistema "tan pronto sea posible"

La desconexión del sistema electroenergético nacional (SEN) de la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, de Matanzas, se resolverá “tan pronto sea posible”, según directivos de la planta que calcularon un plazo aproximado de 30 horas para solucionar el problema detectado.

Así lo expresó el ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico de la CTE, en declaraciones al periodista oficialista José Miguel Solís, afirmando que los trabajos de subsanación de la avería se desarrollaban sin mayores contratiempos.

Captura de pantalla Facebook / José Miguel Solís

Este sábado, la Guiteras se desconectaba del SEN al detectarse un salidero de aceite en el sistema de lubricación del generador. Técnicos de la unidad matancera aseguraron a Solís que la Guiteras comenzaría a aportar energía eléctrica al SEN en la tarde noche del domingo.

“La parada de no más de 30 horas, se aprovecha en profundidad para reparar bombas y equipos auxiliares y sobre todo, en la limpieza de los CARS, es decir, los calentadores de aire regenerativos, un elemento que decide en el incremento de la potencia de la unidad”, explicó el periodista oficialista en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / José Miguel Solís

El ingeniero Pérez Castañeda añadió que “el avance de los trabajos de reparación indican la posibilidad de iniciar el arranque tan pronto sea posible”. Este sábado, el ingeniero Rubén Campos Olmos había explicado que la reparación debía durar unas 30 horas.

Asimismo, avisó que en fecha cercana se realizará una parada planificada de unos cuatro días que le permitirá generar 280 MW durante los meses de junio y julio.

La semana pasada, el gobernante Miguel Díaz-Canel admitió que no había garantías de que los meses de verano transcurran sin afectaciones al servicio eléctrico. "Puede haber un apagón en una determinada hora, lo que vamos a trabajar para que no sean prolongados, que no sean de larga duración", expresó.

Díaz-Canel reiteró lo que anunció la Unión Eléctrica (UNE) días antes, que los cortes de electricidad se incrementarán en junio por el aumento de las labores de mantenimiento en las termoeléctricas, para tratar de garantizar el servicio en julio y agosto.

"Vamos a tener mantenimientos prolongados hasta el mes de junio para lograr minimizar la molestia de los apagones en el verano, sobre todo en los meses de julio y agosto", señaló.

Según el director de la UNE, Alfredo López Valdés, para julio no se han planificado obras de mantenimiento en ninguna termoeléctrica, lo cual no significa que las cosas vayan a marchar bien. "Vamos a tener las averías que normalmente ocurren en el sistema, vamos a tener las limitaciones que normalmente ocurren en el sistema", dijo.

A mediados de abril, la Guiteras sincronizó con el SEN tras casi cinco días fuera de servicio por una avería en la caldera. La UNE había anunciado que la plata pararía tres lunes por mantenimiento, pero los trabajos se prolongaron a cinco. Según la información, la instalación tenía "defectos en la caldera".

La termoeléctrica matancera lleva tiempo entrando y saliendo del sistema por continuas roturas y desperfectos, en medio de una crisis energética que ha mantenido a la población bajo apagones de hasta 18 horas en algunas zonas.