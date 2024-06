¡No es la única! Cubana confiesa lo que colecciona en USA para mandárselo a su mamá a Cuba: "Yo no tengo corazón para botar esto"

Una cubana en Estados Unidos ha confesado que colecciona bolsas de arroz vacías para enviárselas a su madre en Cuba en un vídeo que se ha vuelto viral en TikTok, ya que muchos cubanos se han visto identificados con lo que narra esta joven.

Aunque muchos otros considerarían basura estas bolsas, esta cubana no tiene valor para botarlas y reconoce que tiene una gran cantidad de ellas en su hogar pese a haber enviado muchas de ellas a la isla.

"Me da sentimiento botar porque mi madre se vuelve loca si yo lo boto. Hace tres años y medio que las coleccionó, es de mi arroz favorito. No tengo valor para botar estas bolsas. Tengo cantidad de ellas en casa. Ya he mandado para cuba y a veces pienso en botarlas, pero yo no tengo corazón para eso", contó @anisber_95 en un vídeo de TikTok, que ha ganado popularidad entre la comunidad cubana de la red social, donde muchos han reconocido que les pasa lo mismo.

De hecho, en las reacciones al vídeo encontramos comentarios como: "Pensé que era la única", "Me pasa igual, no sé por que quiero quedarme con esas bolsitas", "Si yo desecho una de esas bolsas, mi mamá que está en Cuba me mata. Yo se las envío siempre", "Yo estoy igual me da un dolor botarlas, las tengo todas guardadas y poco a poco las voy mandando, pienso igual que tú, como si la reparten hasta para los vecinos del barrio", "Eso es lo que yo hago, también se las mando a mi mamá", "Yo las mando para Cuba, a mi mami le da algo si las boto" o "Tengo como 20 jajja a mí me pasa lo mismo".