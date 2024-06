Promueven a otro cargo a Lázaro Guerra, directivo de la UNE que informa sobre los apagones en Cuba

Lázaro Raimithy Guerra Hernández, ingeniero que hasta ahora se desempeñaba como director técnico de la Unión Eléctrica (UNE) de Cuba, ha sido promovido a un nuevo y mejor cargo dentro del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), según dio a conocer la entidad estatal.

Guerra Hernández es muy conocido entre los cubanos por sus reportes televisivos diarios sobre los apagones en Cuba, engorroso momento en el que siempre comparece en la revista Buenos Días junto al periodista Bernardo Espinosa.

“El ingeniero fue promovido a director general de Electricidad del MINEM, tras las capacidades demostradas como director técnico de la UNE, función que desempeñó durante más de una década”, destacó este lunes la Unión Eléctrica en una publicación en Facebook.

“Se suman a esta felicitación todos los trabajadores del sector eléctrico, quienes reconocen la valía, el esfuerzo y la profesionalidad de Guerra Hernández”, añadió la publicación, que dio a entender todo el tiempo que se trata de una promoción y no un “truene”, término popular con el que los cubanos identifican a directivos sancionados.

Captura de Facebook/Unión Eléctrica UNE

Durante la transmisión diaria del reporte energético de este lunes, Bernardo Espinosa se limitó a felicitar a Lázaro Guerra Hernández por su "nueva tarea", pero no ofreció otros detalles, lo que generó la publicación posterior aclaratoria de la UNE.

El anuncio ha sido recibido de forma desigual por los cubanos.

En el apartado comentarios de la publicación de la Unión Eléctrica unos felicitaron al directivo por la promoción, aunque no faltó quien apuntó que, tratándose de Cuba, en realidad “le complicaron la vida”.

“Con la crisis energética que hay, con apagones en toda Cuba. Uno de los dirigentes responsables de lo que está sucediendo se ha ganado un ascenso y reconocen su trabajo. ¡Increíble de verdad!”, opinó una cubana que no recibió con agrado la noticia del ascenso.

Siguiendo esa misma idea otro internauta calificó de “meme” y “burla” el anuncio.

No obstante, otros comentaristas apuntaron que Lázaro Guerra no es el culpable de que en Cuba no haya combustible y destacan que, a pesar de todo, es la persona que se dedica a dar la cara cada día para hablar de un tema tan dramático.

Al cierre de esta nota no está claro si el directivo continuará dando el reporte televisivo diario a pesar de ostentar un cargo de mayor importancia dentro del Ministerio de Energía y Minas.

Graduado con honores en Ingeniería Eléctrica, Lázaro Guerra trabajó como profesor en la CUJAE durante nueve años, período en el que realizó investigaciones sobre sistemas eléctricos de potencia. Esa labor docente le permitió establecer vínculos estrechos con el Despacho Nacional de Cargas y el Ministerio de Energía y Minas.