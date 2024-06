Expelotero Reutilio Hurtado regresa a Cuba: “Tremendo cariño me han dado”

Pocos días después de recibir su tarjeta de residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos, el estelar expelotero Reutilio Hurtado no perdió demasiado tiempo y viajó a Cuba para abrazar a sus seres queridos.

En exclusiva en su página de Facebook, el periodista y narrador deportivo Yasel Porto informó que el otrora jardinero central llevaba un año y nueve meses sin tener contacto físico con sus jimaguas Maikel David y Mauro Denis.

“No veía a sus hijos de 17 años de edad, a partir de su salida de Cuba para radicarse finalmente en Houston”, escribió el comunicador antes de dar a conocer el mensaje enviado por el propio santiaguero.

Captura de pantalla de Facebook/DPorto Sports LLC

“Es increíble cómo la gente aquí en Santiago me ha tratado. Desde que llegué al aeropuerto y todos en la calle, en el barrio. Tremendo cariño el que me han mostrado todos”, comentó el actual entrenador de niños.

Durante su carrera deportiva, el guardabosque integró las dos versiones de la famosa “aplanadora santiaguera”, epíteto de aquellos equipos cuasi invencibles dirigidos por el fallecido manager Higinio Vélez.

Dueño del número 52, el hermano del exboxeador profesional Diosbelys Hurtado acumuló 21 Series Nacionales, con línea ofensiva de .289 average/.400 OBP/890 OPS, según las estadísticas de la página oficial del béisbol cubano.

Otras cifras destacadas son sus más de mil anotadas (1,059) y empujadas (1,083), así como los 252 cuadrangulares, siendo el cuarto santiaguero con más vuelacercas, solo por detrás de los tres más grandes bateadores que ha dado esa tierra oriental: Orestes Kindelán, Antonio Pacheco y Gabriel Pierre.

En entrevista exclusiva a CiberCuba en 2021, Hurtado comentó que “los directivos de aquella época nunca me separaron de mi hermano. Te hablo del entonces presidente del INDER, Humberto Rodríguez, el comisionado nacional Carlos Rodríguez, el director técnico Benito Camacho (con anterioridad Miguel Valdés), Higinio Vélez, mentor de Santiago de Cuba, en paz descanse”.

Relató que Vélez le dijo “que llevarme al (equipo) Cuba era amanecer yo con mi hermano en Miami. Todos me mencionaban como posible desertor”.

En el diálogo con nuestro medio, recordó: “Fui privado de participar, al menos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo 98, el Mundial de Italia de ese mismo año, los Panamericanos de Winnipeg 99, los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, el Mundial de Taipei de China 2001 y por ahí, cualquier gran evento pasando por los Olímpicos de Atenas 2004 hasta el primer Clásico Mundial del 2006.

“Esos fueron años en los que mi rendimiento estuvo muy por encima de los demás jardineros centrales de toda la isla. Por supuesto que me sentí mal, muy mal, a tal punto que me pasaba por la mente en ocasiones abandonar el béisbol, pero gracias a mi familia que siempre me apoyaba, no lo hice”, manifestó.

En su biografía aparecen seis títulos nacionales y dos Copas Revolución; sin embargo, están ausentes medallas olímpicas y mundiales, a pesar de haber mostrado el talento suficiente para integrar varios equipos Cuba.