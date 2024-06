Salen a la luz nuevas imágenes y testimonios tras "tornado" en poblado de Unión de Reyes, Matanzas

Conforme pasan las horas salen a la luz nuevas imágenes del "tornado" que en la tarde de este miércoles dejó daños materiales en casi una veintena de viviendas en el poblado de San Antonio de Cabezas, en el municipio Unión de Reyes, Matanzas.

Un breve video publicado en redes por Mariely Vázquez mostró el fenómeno meteorológico en pleno movimiento, acompañado de relámpagos.

Las imágenes en cuestión -aunque sin audio- permiten intuir el susto que debieron pasar los vecinos de San Antonio de Cabezas, algo que ellos mismos han atestiguado en declaraciones a la radio local.

“Estaba sentada en la sala y de pronto siento un ruido. Me paro por la ventana y cuando miro ya venía todo volando. Como si fuera un remolino y hasta sillones volando, acabó, acabó”, refirió un residente en la zona.

“Fue muy espantoso. No te puedo explicar. Yo no me podía mover de la puerta de los temblores que yo tenía”, aseguró otra testigo.

Una tercera entrevistada contó que todo fue muy rápido, en cuestión de cinco minutos.

“Cuca corre, que viene unan cosa prieta para tu cosa, me gritó un vecino.... Mi niña empezó a dar gritos y me decía, ‘mimi, yo no me quiero morir”, contó una cuarta residente en la zona, quien precisó que su hija pequeña se asustó mucho cuando empezaron a volar objetos.

A pesar del susto, afortunadamente no se reportaron heridos ni pérdidas de vidas humanas, aunque sí daños materiales de diversa magnitud en al menos 19 viviendas y otras afectaciones en el tendido eléctrico.

Marixma Miyares, directora del Centro Meteorológico Provincial, aclaró que los daños causados fueron el resultado de una "tormenta local severa" acompañada de fuertes vientos, y no de un tornado.

Sin embargo, quienes lo vivieron en carne propia continúan identificando al fenómeno como tal: como un tornado.

Pobladores confirmaron que en una parte del pueblo el fenómeno el fenómeno pasó como tres veces y que se sintió muy pero que muy fuerte.

Esta no es la primera vez en los últimos meses que la provincia de Matanzas enfrenta un fenómeno meteorológico como de estas características.

En diciembre del pasado año un fenómeno similar impactó en el municipio de Los Arabos, dejando daños en al menos 11 viviendas, aunque en ese caso tampoco se reportaron heridos ni pérdida de vidas humanas.